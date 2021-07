La bergamasca Sofia protagonista del video della canzone di Will: ”E senza tagli" - BergamoNews

La bergamasca Sofia Inglese è la protagonista del video della nuova canzone di Will, ex concorrente di X Factor 2020. Il singolo, intitolato “Bella uguale”, arriva dopo il successo di “Estate”, hit certificata disco d’oro che ha ottenuto oltre 18 milioni di stream su Spotify.

Il nuovo brano è nato da un ricordo: la giovane promessa del pop italiano ha scritto il test durante il secondo lockdown, quando ha iniziato ad avere una voglia incredibile di libertà: riguardando vecchi video di estati passate ha rivissuto molte emozioni che sono state una proficua fonte d’ispirazione.

Il videoclip del brano diretto da Nicholas Baldini e girato in Veneto nelle spiagge del Resort Union Lido di Cavallino-Tre Porti esprime il mood del singolo, un mix esplosivo di entusiasmo e sana energia. Una canzone fresca e piacevole in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva, invitandoci a ballare e ritrovando anche solo per un attimo quell’agognata libertà. La canzone affronta con grande spontaneità un amore estivo non contraccambiato, trattando anche il tema della spensieratezza, che ben si concilia con la vitalità che contraddistingue la bella stagione.

“È stata un’esperienza bellissima – afferma Sofia Inglese – e il progetto mi è piaciuto molto. È stato un lavoro piacevole, abbiamo registrato in spiaggia, la produzione è composta tutta da giovani miei coetanei e ci siamo divertiti parecchio. La location mi ha colpito, è immensa, incantevole: nei momenti di pausa ci siamo permessi di prendere il sole e fare l’aperitivo al chiosco in un’atmosfera gradevole e conviviale”.

Illustrando il suo ruolo, Sofia Inglese spiega: “Ho lavorato a stretto contatto con Will, che è una persona molto simpatica, gentile e disponibile: nel video sono la protagonista accanto a lui. Appaio e scompaio come se fossi un suo sogno. Seguendo le indicazioni del regista, tutte le scene sono state realizzate senza fare tagli: per sparire rapidamente, con determinate inquadrature, dovevo gattonare, strisciare sotto il tavolo e fare movimenti agili. Anche nella scena in cui corro verso il mare, alla fine del video, non sono stati eseguiti tagli e per ricomparire dietro a Will ho dovuto correre molto velocemente”.

“È stato impegnativo – conclude la ragazza – ma essere riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci era stato indicato dal regista è stata una grande soddisfazione”.