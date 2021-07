Inghilterra-Danimarca, Grand Hotel o Diana? La tv del 7 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv,mercoledì 7 luglio su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Inghilterra e Danimarca, valida per le semifinali degli europei Euro 2020.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “La doppia vita di mio marito”; su Italia1 alle 21.20 “Hunger Games – Il canto della rivolta. Parte 2”; su La7 alle 21.15 “Quel che resta del giorno”; su Rai4 alle 21.20 “Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata”; su La5 alle 21.05 “Diana – La storia segreta di Lady D”; su Iris alle 20.55 “Boyhood”; s

Su Rai5 alle 21.05 andrà in scena il “Concerto di Gala per Gian Carlo Menotti”. Dalla Piazza del Duomo di Spoleto Concerto di Gala in occasione del 90° compleanno di Gian Carlo Menotti. Direttore Richard Hickox, solisti Susan Bullock, Placido Domingo, Renée Fleming, Carmela – Remigio, Jean-Ives Thibaudet. Regia televisiva di Carlo Tagliabue.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21 la serie “I Tudors”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Ale & Franz show – Zelig speciale” e su Italia2 alle 21.10 “Naruto Shippuden”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset