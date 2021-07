Giorgio Gori: "Un sindaco non può essere responsabile di tutto in città" - BergamoNews

Sono stati seicento oggi, 7 luglio, i Sindaci che hanno aderito al Consiglio nazionale e alla successiva manifestazione convocata dall’Anci a Roma.

La riunione del Consiglio nazionale in presenza, la prima dall’inizio della pandemia, è stata dedicata soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei Sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a Governo e Parlamento. L’obiettivo è quello di porre all’attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i Sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità in un clima di maggiore serenità.

Al termine della riunione i Primi cittadini hanno sfilato in corteo per consegnare al Governo il documento contenente le indicazioni emerse nel corso del Consiglio nazionale.

Tra i sindaci che hanno aderito c’è anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

“Oggi a Roma siamo in tanti, sindaci da tutta Italia, a manifestare per una situazione non più sostenibile – dichiara Gori intervenendo a ‘L’aria che tira’ -; troppi sindaci si sono viste attribuite responsabilità penali o civili per fatti di cui non avevano nessuna competenza o responsabilità. Troppi hanno avuto la reputazione macchiata da accuse infamanti poi finite archiviate.

Basti pensare alla recente vicenda della sindaca di Crema, indagata per l’infortunio di un bambino che a scuola ha infilato due dita in una porta antincendio, o alla vicenda dell’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, arrestato, incarcerato e costretto a dimettersi per un’accusa rivelatasi del tutto infondata.

Non chiediamo immunità o impunità, chiediamo che le responsabilità corrispondano alle nostre effettive competenze, superando l’assurda idea della “responsabilità oggettiva”. Ormai siamo al punto che il sindaco è responsabile anche se piove o tira vento.

Chiediamo pari dignità anche in termini di eleggibilità: non si capisce perché un sindaco per candidarsi al parlamento debba dimettersi e soprattutto perché sia richiesto solo a lui, a differenza di ogni altra figura istituzionale. A ciò si aggiunge un tema di pari dignità retributiva: perché l’indennità un sindaco di una media città dev’essere pari a un terzo di quella di un consigliere regionale? Anche in questo caso non c’è alcuna proporzione tra impegno richiesto, assunzione di responsabilità e valore dell’indennità.

Infine chiediamo una radicale semplificazione dei processi e delle procedure, per consentirci di servire più efficacemente i nostri cittadini. Non ci stanchiamo di ripetere che la velocità è un requisito fondamentale per una vera ‘democrazia decidente'”.