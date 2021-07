Festival Art Nouveau Week, settimana dedicata al Liberty - BergamoNews

Si rinnova l’appuntamento del Festival Art Nouveau Week, manifestazione internazionale annuale dedicata alle molteplici espressioni della corrente culturale e artistica Art Nouveau. L’Associazione Italia Liberty offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorre le strade del fenomeno Art Nouveau nelle sue manifestazioni internazionali, dall’8 al 14 luglio.

Il ricco calendario, promosso dall’Associazione Italia Liberty con il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza, sarà rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau.Fulcro della manifestazione saranno le visite guidate in Italia e all’estero.

Un’attenzione particolare merita l’evento a Sarnico, che inaugura l’Art Nouveau Week. Nel 2017, Sarnico si è aggiudicata l’alto riconoscimento Best Liberty City, come migliore città Art Nouveau dell’anno.

Giovedì 8 Luglio apriranno eccezionalmente i loro cancelli due splendide Ville realizzate dall’architetto Sommaruga, uno dei maggiori esponenti del liberty italiano.

Villa Surre (1912), simbolo indiscusso dello stile liberty circondata da un incantevole parco, e Villa Passeri (1907) in origine una piccola filanda poi acquistata da Pietro Faccanoni e trasformata in abitazione. Ci guiderà negli interni della Villa il signor Luigi Passeri, che acquistò la Villa nel 1954, salvaguardata finora in tutto il suo splendore. Un breve ma suggestivo giro in motoscafo sul Lago d’Iseo consentirà di ammirare,da una prospettiva privilegiata, anche Villa Faccanoni.

