Covid, in Bergamasca la curva dei contagi scende ancora: i dati comune per comune - BergamoNews

La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti per la settimana 30 giugno-6 luglio 2021, evidenzia la sostanziale stabilità su bassi valori di incidenza della curva epidemica, con un decremento di casi pari a -2 (-43 la scorsa settimana) e una diminuzione percentuale pari al 4%, contro il -43% rilevato la settimana precedente. La media giornaliera dei casi incidenti rimane stabile a 8, come la scorsa settimana (ricordiamo come fossero 38 quattro settimane fa).

I dati confermano pertanto il mantenimento su livelli stabilmente bassi della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, si mantiene, infatti, a 5 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto ai valori di 9 di due settimane fa e di 23 di un mese fa. In senso temporale, siamo pertanto ritornati ai livelli di inizio agosto 2020.

Il numero di Comuni con zero casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa), anche questa settimana è pari a 210 (86% dei comuni) contro i 193 (79% dei comuni) di due settimane fa, i 163 (67%) di tre settimane fa ed i 148 di un mese fa (61% dei comuni).

Segnaliamo come totalmente ‘Covid-free’, in termini di incidenza settimanale, gli Ambiti Monte Bronzone-Basso Sebino, Valle Brembana e Valle Imagna-Villa d’Almè. Gli Ambiti dell’Alto Sebino e dell’Alta Valle Seriana e Valle di Scalve che si riconfermano di fatto ‘Covid-free’, presentando un solo nuovo caso nella settimana osservata; il medesimo fenomeno si osserva per l’Ambito di Grumello del Monte.

Ulteriori elementi che contribuiscono a confermare un quadro epidemico sempre meno critico derivano dagli elevati livelli di copertura vaccinale che, grazie allo sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco, permettono di proseguire nell’avvicinamento della popolazione bergamasca ai livelli che definiscono la cosiddetta ‘immunità di gregge’. L’ultima valutazione di copertura complessiva (sulle prime dosi) evidenzia infatti il raggiungimento di una quota pari all’86,6% del target teorico da raggiungere (che, ricordiamo, è rappresentato dal 70% della popolazione generale) (dato aggiornato al giorno 4 luglio 2021). Ricordiamo altresì che la copertura reale si ottiene solo quando il ciclo vaccinale è completo sui singoli soggetti (1.a + 2.a dose).

In sintesi, la situazione complessiva dell’epidemia in provincia di Bergamo evidenzia in continuità, anche questa settimana, una curva epidemica solidamente posizionata su bassissimi livelli di incidenza.

I contagi dell’ultima settimana

Adrara San Martino 0

Adrara San Rocco 0

Albano Sant’Alessandro 0

Albino 0

Algua 0

Almè 0

Almenno San Bartolomeo 0

Almenno San Salvatore 0

Alzano Lombardo 0

Ambivere 1

Antegnate 0

Arcene 0

Ardesio 0

Arzago d’Adda 0

Averara 0

Aviatico 0

Azzano San Paolo 0

Azzone 0

Bagnatica 0

Barbata 0

Bariano 0

Barzana 0

Bedulita 0

Berbenno 0

Bergamo 8

Berzo San Fermo 0

Bianzano 0

Blello 0

Bolgare 0

Boltiere 1

Bonate Sopra 1

Bonate Sotto 0

Borgo di Terzo 1

Bossico 0

Bottanuco 0

Bracca 0

Branzi 0

Brembate 0

Brembate di Sopra 0

Brignano Gera d’Adda 0

Brumano 0

Brusaporto 0

Calcinate 1

Calcio 0

Calusco d’Adda 0

Calvenzano 0

Camerata Cornello 0

Canonica d’Adda 0

Capizzone 0

Capriate San Gervasio 0

Caprino Bergamasco 0

Caravaggio 1

Carobbio degli Angeli 0

Carona 0

Carvico 0

Casazza 0

Casirate d’Adda 0

Casnigo 0

Cassiglio 0

Castel Rozzone 0

Castelli Calepio 0

Castione della Presolana 0

Castro 0

Cavernago 0

Cazzano Sant’Andrea 0

Cenate Sopra 0

Cenate Sotto 0

Cene 0

Cerete 0

Chignolo d’Isola 0

Chiuduno 0

Cisano Bergamasco 0

Ciserano 0

Cividate al Piano 0

Clusone 0

Colere 0

Cologno al Serio 0

Colzate 0

Comun Nuovo 0

Corna Imagna 0

Cornalba 0

Cortenuova 0

Costa di Mezzate 1

Costa Serina 0

Costa Valle Imagna 0

Costa Volpino 0

Covo 0

Credaro 0

Curno 0

Cusio 0

Dalmine 5

Dossena 0

Endine Gaiano 0

Entratico 0

Fara Gera d’Adda 0

Fara Olivana con Sola 0

Filago 0

Fino del Monte 0

Fiorano al Serio 0

Fontanella 0

Fonteno 0

Foppolo 0

Foresto Sparso 0

Fornovo San Giovanni 0

Fuipiano Valle Imagna 0

Gandellino 0

Gandino 0

Gandosso 0

Gaverina Terme 0

Gazzaniga 0

Ghisalba 0

Gorlago 1

Gorle 2

Gorno 0

Grassobbio 1

Gromo 0

Grone 0

Grumello del Monte 0

Isola di Fondra 0

Isso 0

Lallio 0

Leffe 0

Lenna 0

Levate 1

Locatello 0

Lovere 0

Lurano 0

Luzzana 0

Madone 1

Mapello 0

Martinengo 1

Medolago 0

Mezzoldo 0

Misano di Gera d’Adda 0

Moio de’ Calvi 0

Monasterolo del Castello 0

Montello 0

Morengo 0

Mornico al Serio 0

Mozzanica 0

Mozzo 1

Nembro 1

Olmo al Brembo 0

Oltre il Colle 0

Oltressenda Alta 0

Oneta 0

Onore 0

Orio al Serio 1

Ornica 0

Osio Sopra 0

Osio Sotto 0

Pagazzano 0

Paladina 0

Palazzago 0

Palosco 0

Parre 0

Parzanica 0

Pedrengo 0

Peia 0

Pianico 0

Piario 0

Piazza Brembana 0

Piazzatorre 0

Piazzolo 0

Pognano 0

Ponte Nossa 0

Ponte San Pietro 0

Ponteranica 0

Pontida 0

Pontirolo Nuovo 0

Pradalunga 0

Predore 0

Premolo 0

Presezzo 0

Pumenengo 1

Ranica 4

Ranzanico 0

Riva di Solto 0

Rogno 0

Romano di Lombardia 3

Roncobello 0

Roncola 0

Rota d’Imagna 0

Rovetta 0

San Giovanni Bianco 0

San Paolo d’Argon 2

San Pellegrino Terme 0

Santa Brigida 0

Sant’Omobono Terme 0

Sarnico 0

Scanzorosciate 1

Schilpario 0

Sedrina 0

Selvino 0

Seriate 0

Serina 0

Solto Collina 0

Solza 0

Songavazzo 0

Sorisole 1

Sotto il Monte Giovanni XXIII 0

Sovere 1

Spinone al Lago 0

Spirano 1

Stezzano 1

Strozza 0

Suisio 0

Taleggio 0

Tavernola Bergamasca 0

Telgate 0

Terno d’Isola 1

Torre Boldone 0

Torre de’ Busi 0

Torre de’ Roveri 1

Torre Pallavicina 0

Trescore Balneario 0

Treviglio 5

Treviolo 0

Ubiale Clanezzo 0

Urgnano 0

Val Brembilla 0

Valbondione 0

Valbrembo 0

Valgoglio 0

Valleve 0

Valnegra 0

Valtorta 0

Vedeseta 0

Verdellino 1

Verdello 1

Vertova 0

Viadanica 0

Vigano San Martino 0

Vigolo 0

Villa d’Adda 0

Villa d’Almè 0

Villa di Serio 0

Villa d’Ogna 0

Villongo 0

Vilminore di Scalve 1

Zandobbio 0

Zanica 0

Zogno 0