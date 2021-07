A Oriocenter tante offerte di lavoro, saldi e voglia di shopping - BergamoNews

Sono partiti da 3 giorni i saldi estivi e questi primi giorni hanno dato grandi soddisfazioni.

Da sabato a lunedì Oriocenter ha registrato oltre 120.000 ingressi. Sono stati molto gettonati

i negozi di intimo e costumi, abbigliamento, scarpe e accessori, con file ordinate fuori dai

negozi, regolate dall’organizzazione degli operatori e dello staff di sicurezza del centro.

«I clienti dimostrano di voler uscire e fare acquisti anche per gratificarsi. Da quando abbiamo

riaperto nei fine settimana abbiamo notato che quasi tutti vengono per comprare e pochi

solo per fare una passeggiata. Il bilancio di questi primi giorni di saldi è estremamente

positivo – commenta Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter. Il weekend incerto ci ha

sicuramente aiutato con presenze importanti e tanta voglia di shopping, nel segno di un

ritorno alla vera normalità».

E con la riapertura a pieno regime del centro, 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22, sono ben visibili

sulle vetrine numerosi cartelli di ricerca di personale. Merito delle riaperture e del fatto che

la stagione estiva sarà la prima in cui Oriocenter e tutte le sue attività potranno svolgere

servizio regolare, senza restrizioni di categoria o chiusure nei fine settimana; merito dei

nuovi negozi che hanno aperto negli ultimi mesi (Barbuti, Cisalfa, Garmin, Refrigiwear,

Orecchiette à porter, Smokery solo per citarne alcuni) che hanno contribuito attivamente al

ricircolo del lavoro, creando nuove opportunità; merito infine della determinazione di tutte

le persone coinvolte nella vita del centro commerciale di ristabilire il prima possibile gli

equilibri pre-pandemia, anche per quanto riguarda l’organico.

Al momento i cartelli di ricerca personale esposti direttamente sulle vetrine delle 280 attività

sono più di 30. A questi vanno aggiunte le ricerche di personale che molti brand gestiscono

direttamente online dalle sezioni dedicate ‘lavora con noi’.

Oriocenter, in cui attualmente trovano impiego tremila persone, indotto escluso, si conferma

uno dei poli lavorativi più importanti del territorio bergamasco.