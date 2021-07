Servizi per le auto d'epoca, ecco Aci Storico - BergamoNews

ACI Storico nasce nel 2013 come associazione non a scopo di lucro con l’obiettivo di razionalizzare e promuovere il mondo del motorismo storico in Italia. Il punto di partenza e la mission del Club ACI Storico è quello di creare la necessaria e fondamentale distinzione fra vetture e mezzi realmente storici, rispetto a quelli semplicemente vecchi, poco sicuri ed inquinanti. Il numero ridotto di esemplari circolanti, design e tecnologie che hanno segnato la storia del motorismo, impatto sociale di particolare rilievo rappresentano evidentemente parametri di fondamentale importanza che possono rendere una vettura, un motociclo o un mezzo di trasporto in generale realmente Storico con S maiuscola, e quindi patrimonio nazionale e internazionale da tutelare, i cui modelli sono inseriti nella Lista di Salvaguardia ACI Storico. Al contrario, mezzi che non hanno aspetti storici, ingegneristici e culturali di rilievo sono altresì necessariamente da rottamare, in un parco circolante, quello italiano, fra i più vecchi d’Europa.

Per essere poi sempre più vicini agli appassionati possessori di mezzi storici il Club ACI Storico riserva ai collezionisti ed agli appassionati di auto storiche servizi mirati di assistenza alla persona e all’auto. Le tessere del Club Aci Storico, che sono anche tessere ACI, offrono ai Soci specifici servizi di assistenza tecnica, meccanica, informativa, sanitaria e legale, specializzati per auto storiche, soccorso stradale, traino del veicolo, tutela legale, vari sconti e agevolazioni sulle tariffe assicurative ed altre opportunità e vantaggi dedicati.

Il patrimonio nazionale di mezzi storici, di musei e di club di appassionati che seguono la logica e la coerenza della Lista di Salvaguardia viene da ACI Storico tutelato e protetto grazie ad attività di promozione su tutto il territorio italiano, attraverso partecipazione a fiere di settore, affiliazione di Club e Musei al Club ACI Storico, e iniziative direttamente organizzate da ACI Storico e dagli Automobile Club territoriali. Fra queste attività certamente il programma Ruote nella Storia, nato nel 2017 in collaborazione con l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” che vede l’organizzazione e il coinvolgimento di appassionati possessori di vetture e mezzi storici soci e ACI Storico in raduni ad alto profilo storico culturale, grazie proprio all’opportunità di visitare i borghi più belli d’Italia presenti su tutto il territorio italiano.

A questo proposito l’Automobile Club Bergamo organizza per sabato 18 settembre nell’ambito del programma Ruote nella Storia, il 1° Raduno AC Bergamo con visita al caratteristico e storico borgo di Cornello dei Tasso.

Le iscrizioni alla manifestazione apriranno giovedì 15 luglio alle 12 con chiusura il 10 settembre alle 12 – sito www.bergamo.aci.it