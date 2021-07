Italia-Spagna, La ragazza del treno o Land? La tv del 6 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 6 luglio su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Italia e Spagna, valida per le semifinali degli europei di calcio Euro 2020.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con la serie “Mr Wrong – Lezioni d’amore”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Immenhof – L’avventura di un’estate”; su RaiTre alle 21.20 “Ricomincio da noi”; su Rete4 alle 21.40 “Innamorato pazzo”; su Italia 1 alle 21.20 “Hunger Games – Il canto della rivolta. Parte 1” e su La7 alle 21.15 “Lady Diana, la sua storia”. Ancora, su Rai4 alle 21.15 “La ragazza del treno”; su Rai5 alle 21.15 “Land”; su Iris alle 21.10 il film “Lo sperone insanguinato” e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia 7 – Missione a Mosca”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.10 la replica di “Temptation island” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.