Italia, l'ultima curva prima del rettilineo: con la Spagna in palio il pass per la finale - BergamoNews

Ci risiamo. Per il quarto Europeo di fila l’Italia trova nel suo cammino la Spagna. Per la prima volta, però, le due squadre si giocano la semifinale: vincere consentirà di accedere alla gara decisiva, quella che metterà il trofeo continentale in palio.

Gli iberici arrivano alla gara con gli azzurri dopo un percorso abbastanza strano, dal punto di vista dei risultati, in cui nei 90 minuti ha battuto solo (largamente) la Slovacchia, pareggiando le prime due partite contro Polonia e Svezia e finendo ai supplementari contro Croazia e Svizzera. L’altra faccia della medaglia, però, ci dice che la Selección di Luis Enrique è ancora completamente imbattuta in questo torneo, così come l’Italia.

Più netto, invece, il cammino degli uomini di Mancini, che hanno battuto nel girone Turchia (3-0), Svizzera (3-0) e Galles (1-0), prima di eliminare Austria (2-1 ai tempi supplementari) e Belgio (2-1).

Come detto, è la quarta volta consecutiva che Italia e Spagna si sfidano in un Europeo. Nel 2008 festeggiarono gli iberici (che ci eliminarono e andarono poi alla conquista del titolo) dopo i calci di rigore, così come nel 2012, quando l’incrocio fu doppio: nel girone finì 1-1, mentre in finale non ci fu storia e vinse la Spagna con un netto 4-0.

La quarta sfida risale invece al 2016, quando gli azzurri di Conte superarono la Spagna 2-0 in un ottavo di finale giocato in modo perfetto.

Arbitrerà il tedesco Brych.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

A disposizione: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Toloi, Florenzi, Locatelli, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Berardi, Belotti.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Ct: Luis Enrique.

A disposizione: De Gea, Sanchez, D. Llorente, Garcia, Gaya, Thiago Alcantara, M.. Llorente, Rodri, Fabian Ruiz, Traorè, Moreno, Oyarzabal.