Bergamo, chiude il Nessi in Porta Nuova: "Decisione sofferta da non strumentalizzare" - BergamoNews

Lo storico panifico in Porta Nuova, Nessi, dal 1 agosto non sarà più aperto e cesserà di essere un punto di riferimento per i bergamaschi da oltre 70 anni.

La notizia della sua chiusura ha scatenato post social e reazioni di nostalgici che hanno ricordato piccoli episodi di quotidianità tra le mura del negozio dalla grande insegna rossa, ma anche commenti e analisi di chi vede in questa chiusura un’allarmante situazione in città, legata, in particolare, “a quel famoso ‘disagio giovanile’ che turba la quiete del centro cittadino (di cui tanto abbiamo disquisito)”, come scrive il consigliere di Bergamo Ideale, Luca Nosari.

O il consigliere comunale della Lega Stefano Rovetta che sul suo profilo Facebook scrive: “Tristezza vedere attività storiche cessare la propria attività. Oltre a problematiche commerciali la presenza di bande in zona centrale compromette l’attività e la serenità dei commercianti. Ma per lAmministrazione va tutto bene state sereni”.

A profusione, anche, commenti ai post malinconici che cercano di dare spiegazioni alla chiusura dell’attività.

La più gettonata è: il centro è morto.

guarda tutte le foto 5



Chiude il panificio Nessi in Porta Nuova

Eppure, interpellati, i proprietari del Nessi hanno ribadito che la loro decisione è motivata puramente da motivi personali.

“Non vogliamo essere strumentalizzati ed entrare in questioni che non ci riguardano e che non hanno nulla che fare con la nostra attività”, ci dice Attilio Nessi, proprietario insieme al fratello Aurelio.

“È motivo di grande tristezza per noi chiudere e anche continuare a parlarne, ma chiudiamo perché non ce la facciamo più. Io e mio fratello siamo in due e non c’è un cambio generazionale che ci possa sostituire. Non riusciamo più a stare dietro all’attività, purtroppo. Certo, ci sono meno persone in giro che spesso comporta che per due ore non entri nessuno. Tanti fattori ci hanno spinto a prendere questa decisione, certamente, ma non vogliamo essere strumentalizzati ed entrare in tematiche non nostre: come per i gruppi di giovani che noi abbiamo solo definito maleducati, niente di più”, ha concluso Nessi.