A Bergamo dimezzati i ricoverati per Covid. Vaccini: faremo una terza dose? - BergamoNews

Insieme ad alcune buone notizie si osservano, in Italia e nel mondo, alcuni segnali di preoccupazione che meritano di essere monitorati. Iniziamo dai numeri nazionali. Con qualche preoccupazione rimarchiamo il forte rallentamento nella dinamica calante dei positivi: dopo settimane con valori intorno al 30%, la riduzione si è ridotta al 2,3%.

Nella settimana epidemiologica 30 giugno – 5 luglio i nuovi casi sono stati 5.348 (dai 5.475 del periodo precedente), media giornaliera 764 (da 782); rapporto positivi/tamponi totali: 0,46%; rapporto positivi/casi testati: 1,75%. Ancora in diminuzione sia i ricoveri ordinari (1.337 contro i 1.723 di lunedì scorso) che quelli in terapia intensiva (oggi sono 191, erano 289 sette giorni fa), con 34 nuovi ingressi nella settimana (58 la precedente); diminuisce il numero dei decessi settimanali: 180 (da 209).

Continuiamo a non cercare il virus, non come dovremmo e potremmo fare: i tamponi totali settimanali sono stati 1.207.849, invariati rispetto alla precedente, quando ne erano stati effettuati 1.210.390; quindi sempre in calo di oltre il 40% dai massimi. A questo si aggiunge il forte sbilanciamento verso i test rapidi (ormai il 56% del totale) che non consentono il sequenziamento del materiale genetico virale: operazione fondamentale per individuare e controllare le varianti.

Lombardia e Bergamo

In Lombardia i nuovi casi sono stati 828 (media giornaliera 118), erano stati 826, quindi praticamente invariati (anche nella nostra regione nelle settimane scorse il calo era stato di circa il 30%). Prosegue, ormai da molte settimane, il calo dei ricoveri: 164 sono ora quelli in Area Medica e 44 in Terapia Intensiva, in diminuzione rispettivamente del 34,4% e del 27,9%. I nuovi ingressi in T.I. sono uguali a quelli del periodo precedente: 4

Ottimo il calo per la provincia di Bergamo per quanto riguarda i pazienti ricoverati, che sono scesi da 46 a 23 in area medica e da 7 a 3 in Terapia Intensiva. I nuovi casi registrati sono invece in aumento del 21%: 46 i nuovi positivi (erano 38); dato comunque ancora sotto controllo, sottolineato dalla bassa incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti (5), ma che segnala una possibile ripresa del contagio.

Nel mondo

La nostra campagna di immunizzazione, per quanto in fase avanzata (34% della popolazione protetta con ciclo completo; 58% con dose singola) non ha ancora raggiunto un livello sufficiente per bloccare una possibile diffusione del contagio su larga scala: come dimostra il boom di positivi in Regno Unito, nonostante valori vaccinali più elevati (42% e 60%).

Passiamo a una breve osservazione dei dati a livello mondiale (Bollettino epidemiologico Oms, periodo 21-27 giugno). Il contagio torna in fase espansiva dopo 7 settimane consecutive di riduzione: 2.600.313 i positivi (+3,15%). In calo i decessi (57.603 -10,1%) che vanno tuttavia riferiti ai contagi di quasi un mese fa. Due gli elementi di preoccupazione:

1) Il ritorno alla crescita dei casi in Europa (+10%) nonostante le campagne vaccinali.

2) La conferma di una ciclicità temporale dell’epidemia, con fasi alternate di riduzione ed espansione (durata 7-10 settimane) che appaiono al momento insensibili alle campagne vaccinali. Il basso livello di immunizzazione a livello mondiale (solo il 10,9% della popolazione protetta con dose doppia, a cui aggiungere il 13% circa con dose singola) favorisce la circolazione e selezione di varianti sempre più diffusive, alimentando un bacino di replicazione del virus che, in questa fase, rimane difficile da gestire. Il Covid-19 si diffonde ovunque trovi spazio: sia nei Paesi con basso livello vaccinale sia in quelli con buon livello vaccinale, ma senza misure di mitigazione (è il caso dell’Europa); e inoltre in quelli che non sono stati toccati se non in modo marginale dalle ondate precedenti.

Le varianti

Confermata l’efficacia dei vaccini Pfizer e AstraZeneca nel ridurre il rischio di ospedalizzazione (rispettivamente 96% e 92% dopo doppia dose secondo i dati UK, si veda l’analisi di questa settimana) e in generale di tutti i vaccini disponibili anche contro la variante Delta, sempre dopo doppia dose (fonte: Ema). L’Oms, al fine di favorire le campagne vaccinali e contenere la variante Delta ormai presente in 96 Paesi (+11 sulla settimana precedente), raccomanda il mantenimento di misure di mitigazione, le uniche efficaci nel ridurre la circolazione del virus. Gli stadi stracolmi per gli Europei di calcio vanno nella direzione opposta e, insieme al progressivo abbandono delle misure di mitigazione, spiegano probabilmente il rimbalzo dei casi nel Vecchio Continente.

Abbiamo a che fare con una variante caratterizzata da un indice di trasmissibilità superiore del 55% rispetto alla variante Alfa e destinata a diventare rapidamente dominante. Lasciarla correre è una pessima idea, perché permette al virus di selezionare mutazioni a lui più favorevoli. Come abbiamo detto più volte il Covid-19 è un problema mondiale: pensare di riuscire a risolverlo tra i propri confini contrasta non solo con l’etica, ma anche con la realtà scientifica.

La variante Delta diventerà quindi dominante ovunque, anche in Italia. Gli esperti di epidemiologia ne sono convinti da settimane. E i fatti iniziano a dargli ragione. Se fino a qualche giorno fa, infatti, la versione B.1.167.2 del Covid19, emersa per la prima volta in India, rappresentava in Italia percentuali molto modeste, oggi ha raggiunto il 22,7% dei casi totali, secondo una nuova indagine condotta dall’Iss e dal ministero della Salute.

Lo stesso studio spiega che la variante è stata identificata in 16 regioni, con un range che va dall’uno al 70%, chiarendo dunque che è già dominante in alcune zone del Paese. Di conseguenza la variante Alfa (B.1.1.7), sta perdendo smalto, passando dall’88,1% del 18 maggio al 57,8% attuale.

C’è da aggiungere che si tratta di numeri da prendere con estrema cautela, perché lo studio è riferito al 22 giugno scorso, dunque a 15 giorni fa. Un lasso di tempo abbastanza importante durante un’epidemia. Quindi l’ipotesi che la percentuale di pervasività della B.1.167.2 sia ancora più alta sembra farsi certezza.

I vaccini funzionano

Ma la capacità neutralizzante dei vaccini che abbiamo a disposizione lascia grandi speranze. Facciamo il punto sull’efficacia dei vaccini relativamente alla variante Delta, analizzando cosa sta succedendo nel Regno Unito, autentico laboratorio a cielo aperto di questa nuova fase della pandemia:

I risultati di uno studio preliminare (pre print e peer to peer review) condotto sui 14.019 casi sintomatici da variante B.1.167.2, individuati in UK tra il 12 aprile e il 4 giugno 2021, dicono in modo abbastanza chiaro che i vaccini sono efficaci anche contro questa mutazione. Più nel dettaglio:

– Vaccino Pfizer-BioNTech: 94% dopo dose singola, 96% dopo dose doppia

– Vaccino AstraZeneca: 71% dopo dose singola, 92% dopo dose doppia.

Nel caso del vaccino di Pfizer-BioNTech, addirittura, l’efficacia è leggermente superiore a quella riscontrata contro la variante Alfa (rispettivamente 83% dopo dose singola e 95% dopo dose doppia); nel caso del vaccino AstraZeneca i valori sono inferiori dopo la dose singola (71% contro 76% per la variante alfa) ma superiori dopo dose doppia (92% contro 86%).

Entrambi i vaccini, sempre dopo dose doppia, mantengono un’ottima efficacia anche contro l’infezione sintomatica che non richiede ospedalizzazione: 88% Pfizer-BioNTech e 67% AstraZeneca.

Dati estremamente positivi sono arrivati nelle scorse ore anche da Moderna e da Johnson & Johnson. In entrambi i casi, le aziende hanno comunicato che gli studi effettuati sui loro prodotti confermano l’efficacia nel contrastare la variante Delta.

Come va la campagna vaccinale

Il successo della campagna vaccinale è dunque fondamentale. In questi mesi si sono spesso fatti confronti con altri paesi europei, ritenendo che questi andavano più veloci dell’Italia (come suddetto, il 58% della popolazione ha avuto almeno una dose, mentre il 34% è completamente vaccinato). In realtà se si leggono con attenzione i dati, in rapporto alla popolazione e con una media mobile a sette giorni in modo da depurare alcuni picchi giornalieri, essi ci dicono che le principali economie europee hanno tenuto un passo simile con l’eccezione del Regno Unito, che ha vaccinato molto più in fretta.

In Italia, basandoci sul numero delle attuali somministrazioni giornaliere e secondo un modello previsionale, l’obiettivo del governo di immunizzare l’80% della popolazione vaccinabile (gli over 12) entro settembre appare ancora raggiungibile.

Faremo una terza dose?

Allungando lo sguardo ai prossimi mesi, sta crescendo la discussione attorno alla possibilità di una terza dose di vaccino. Un richiamo che possa allungare l’immunità e, se necessario, neutralizzare al meglio anche le nuove varianti. La risposta non è univoca.

Secondo uno studio pubblicato su Nature, i vaccini a mRNA (e dunque quello di Moderna e quello di Pfizer-BioNTech) sembrano produrre un’immunità duratura e persistente. Una caratteristica che sembra scartare, almeno per ora, l’ipotesi di una terza dose entro l’autunno, a patto che non emergano nuove varianti non coperte dai vaccini attuali.

Pareri differenti, invece, sul vaccino di AstraZeneca. Una terza dose del Vaxzevria, somministrata almeno sei mesi dopo la seconda, ha aumentato di sei volte i livelli anticorpali, secondo uno studio dell’Università di Oxford in via di pubblicazione su “Lancet”. E forse anche per questo per la terza dose di vaccino anti Covid, a partire da settembre, c’è già il via libera del governo britannico.