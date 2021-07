"1873 – The Ould Linen", il lino Made in Bergamo debutta a Milano Unica - BergamoNews

Milano Unica, la fiera del tessile in corso nel capoluogo lombardo il 6 e luglio 2021, sarà l’occasione per il Linificio e Canapificio Nazionale, fondato nel 1873, parte del Gruppo Marzotto, e con sede a Villà d’Almè per presentare 1873 – The Ould Linen: un filato di lino all’avanguardia della tradizione. Una novità dopo aver lanciato nel 2020 a Milano Unica l’esclusivo Leonardo, il filato di lino elasticizzato con sistema corespun prodotto direttamente nei filatoi della sede di Villa d’Almé e di cui il Linificio detiene il brevetto ed Antea, il filato che unisce l’estrema bellezza e l’eleganza del lino con le proprietà termiche della lana, per dare vita a collezioni invernali dall’aspetto inconfondibile del lino ma dalla mano calda ed avvolgente,

“1873 – The Ould Linen” è un filato di puro lino studiato e realizzato in collaborazione con Terre de Lin, ottenuto applicando tecniche di lavorazione proprie di un tempo antico e nel totale rispetto della natura, con lo scopo di riportare alla luce l’inconfondibile qualità dei tessuti del passato. Un lino all’apparenza semplice, ma frutto di una profonda e meticolosa ricerca volta all’innovazione, parte integrante del DNA di Linificio e Canapificio Nazionale. Un filato nuovo, ma dall’aspetto originario e totalmente rispettoso della natura. La tradizione e l’expertise artigianale dell’Ottocento tornano in auge, riadattate e attualizzate per dare vita a tessuti preziosi, destinati a diventare parte del tesoro di famiglia da tramandare di generazione in generazione, siano essi per camicie, giacche, tovaglie, lenzuola o arredamenti.

“1873 – The Ould Linen” è un’alternativa virtuosa al filato di lino biologico, disponibile sia nel caratteristico colore naturale che in bianco, nei titoli Nm52, Nm39, Nm26.

Questo filato è in procinto di ricevere una certificazione rispondente agli standard più rigorosi, che ne garantisce l’impatto positivo sulle persone ed il pianeta sia in termini di filiera che di prodotto.

“1873 – The Ould Linen è il frutto di un viaggio davvero unico intrapreso con il nostro partner Terre de Lin. Abbiamo voluto riportare alla luce quel lino di altissima qualità e bassissimo impatto ambientale realizzato con materia prima e tecniche fedeli a quelle di un tempo. Siamo partiti dalla selezione di un seme pulito solo con vapore e naturalmente resistente alle principali minacce del raccolto, piantato all’interno di terreni da noi accuratamente selezionati e coltivato senza l’utilizzo di alcun prodotto chimico. La fibra così ottenuta è stata lavorata come si faceva nel secolo scorso, quando Linificio e Canapificio Nazionale avviava i suoi primi filatoi in Lombardia. Il filato ottenuto racchiude in sé tutta la bellezza e la purezza del lino di una volta” afferma Pierluigi Fusco Girard, amministratore delegato di Linificio e Canapificio Nazionale.

Terre de Lin, partner di Linificio e Canapificio Nazionale in questo progetto, è la più importante cooperativa agricola liniera al mondo che coltiva questa meravigliosa pianta in Normandia, dove il microclima si adatta perfettamente alle necessità naturali del lino, partendo da un seme purissimo.

Per produrre il filato “1873 – The Ould Linen”, Linificio e Canapificio Nazionale ha riadattato i moderni filatoi riportandoli a lavorare secondo tecniche fedeli a quelle del secolo scorso, riproducendo quella lenta e affascinante maestria artigianale di un tempo lontano. Anche nella fase di filatura non sono stati impiegati agenti chimici.

Il lino è la fibra naturale europea più sostenibile in assoluto, grazie al ridotto consumo di acqua che richiede la sua coltivazione e la bassissima necessità di utilizzo di agenti chimici nella fase di coltura e filatura. Anche per queste caratteristiche, il lino è la fibra più sana in assoluto da indossare a contatto diretto con la pelle.