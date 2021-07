Scuole, 2 milioni per riqualificarle: da Seriate a Mornico, i Comuni finanziati - BergamoNews

Sono 6 i Comuni bergamaschi interessati da uno stanziamento di due milioni di euro per interventi di edilizia scolastica, secondo quanto deciso dalla Giunta regionale nell’ambito del “Piano Lombardia” lunedì 5 luglio.

Lo rende noto il Segretario consigliere dell’Ufficio di presidenza, Giovanni Malanchini, che spiega: “Con questa delibera Regione Lombardia finanzia tutta una serie di migliorie agli edifici scolastici dei Comuni di Seriate, Mornico al Serio, Albino, Azzano San Paolo, Treviolo e Verdellino. In particolare, vengono coperte le spese per la riqualificazione di palestre scolastiche, il restauro di facciate esterne, la realizzazione di parcheggi, la messa in sicurezza di alcune parti delle scuole”.

“Grazie al Piano Lombardia, ideato dal presidente Fontana durante la prima ondata del coronavirus, proseguono gli investimenti della a sostegno del tessuto sociale ed economico fortemente provato dall’emergenza epidemiologica – ggiunge Malanchini -. Questo corposo stanziamento destinato a sei comuni bergamaschi è per di più uno stimolo e un aiuto concreto per la ripartenza post-pandemia, non solo per studenti e insegnanti ma per tutta l’economia locale”.