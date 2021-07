Rimonta l'anticiclone e riporta il sole - BergamoNews

Dopo la pioggia e i temporali di domenica, con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo vediamo come inizia la nuova settimana a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Inizio di settimana all’insegna di una nuova rimonta anticiclonica in quota sulla Lombardia, con deciso miglioramento del tempo e valori termici in netta ripresa dopo il calo durante il week-end. Probabile nuovo aumento dell’instabilità dapprima sui rilievi a partire da giovedì.

Lunedì 5 luglio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulla pianura e sulla Lombardia Est in parte nuvoloso con schiarite più ampie a partire dall’alba: non escluso qualche banco di nebbia. Su Alpi e Prealpi (dal Verbano alle Orobie) cielo quasi sereno o poco nuvoloso: ovunque asciutto. Dal pomeriggio in pianura e su Oltrepò Pavese sereno o quasi sereno con alcuni passaggi di nubi in altitudine, su pedemontana, Prealpi e Valtellina poco nuvoloso con passaggi di nubi in altitudine e qualche annuvolamento cumuliforme: ovunque asciutto.

Temperature: Temperature minime in lieve flessione e comprese tra 14/17°C, fino a 18/19°C nei grandi centri urbani, massime in aumento e comprese tra 28/32°C con valori localmente più elevati su Bassa Padana.

Martedì 6 luglio 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; nelle ore centrali della giornata sviluppo di una modesta attività cumuliforme sui rilievi Alpini, Prealpini e dell’Oltrepò Pavese ma senza fenomeni.

Temperature: Minime e massime in ulteriore lieve aumento, più sensibile nei valori minimi.

Mercoledì 7 luglio 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, in giornata attività cumuliforme lungo i rilievi ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature: Minime stazionarie, massime in lieve aumento.