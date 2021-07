Lovato Electric premia i suoi collaboratori: riconoscimento di 3mila euro - BergamoNews

L’azienda bergamasca, specializzata nella produzione di componenti elettrici per l’automazione industriale e l’energy management, ha corrisposto per l’anno 2020 un premio medio di 3.000 euro lordi complessivi ai suoi 290 collaboratori della sede di Gorle.

Il riconoscimento economico, uno dei più alti mai erogati nella storia dell’azienda, oscilla da un minimo di 2.879 euro (sino al 4° livello), ad un massimo di 3.246 euro (dal 7° livello).

Per Lovato Electric è una consuetudine trentennale premiare i propri collaboratori in base ai risultati ottenuti.

“Questo è un riconoscimento importante e meritato per i nostri collaboratori, che hanno dimostrato ancora una volta attaccamento all’azienda e grande professionalità, in un periodo molto difficile come è stato il 2020” spiega Massimiliano Cacciavillani, amministratore delegato di Lovato Electric.

Nel corso del 2020 inoltre l’azienda non ha fatto ricorso alla cassa integrazione ed ha continuato ad assumere.

Nei primi sei mesi del 2021 si registra un importante incremento di fatturato: +29% rispetto al pari periodo 2020 (+23% rispetto al pari periodo 2019).

Il merito di questi risultati è sicuramente da ricondurre agli investimenti lungimiranti, a scelte tecnologiche fatte con coraggio anni addietro e all’impegno dei collaboratori che hanno sempre saputo fare squadra.

Lovato Electric, infatti, nonostante l’incertezza dei primi mesi del 2020, non ha mai smesso di investire: dopo l’ampliamento del sito produttivo presso la filiale in Repubblica Ceca, ha raddoppiato gli spazi dedicati alla ricerca e sviluppo nella sede di Gorle, ha acquistato nuovi macchinari per la prototipazione e la produzione, ha iniziato i lavori per la ristrutturazione di più edifici, ha effettuato assunzioni di nuovi collaboratori.

Lovato Electric, vicina al raggiungimento dei 100 anni di attività, si è sempre distinta per il welfare e per le numerose iniziative finalizzate al benessere dei suoi collaboratori.

L’Azienda oggi conta 15 filiali estere, 290 collaboratori in Italia, altri 260 nel mondo.