L’ora dei piccoli frutti, al mercato mirtilli protagonisti: assaggiali in carpaccio - BergamoNews

Sono i piccoli frutti il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Ci troviamo nel periodo in cui ce n’è la disponibilità più importante in termini di volumi perché la produzione di tutti gli areali produttivi del centro-nord Italia è entrata a regime.

Oltre a un’abbondante presenza del raccolto su scala nazionale, sulla piazza spicca ottima merce con origine locale. Un ruolo da protagonista spetta ai mirtilli, che sono i berries reperibili in quantitativi superiori e, per questo, rappresentano la referenza meno valorizzata per quanto riguarda il prezzo. È differente la situazione dei lamponi per i quali, pur essendo in una fase climaticamente favorevole si è verificato un vuoto che, con ogni probabilità, dovrebbe ristabilizzarsi in breve tempo, mentre sono regolari gli approvvigionamenti di more e ribes.

Colorati e gustosi, i frutti di bosco vantano molte proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto, contengono vitamine, specialmente A, B1, B2 e C, che aiutano a rinforzare il sistema immunitario e a proteggere l’apparato cardiovascolare.

Non mancano, inoltre, di sali minerali, tra cui potassio e magnesio, ma anche fibre, utili per regolare l’intestino, aiutare la vista e migliorare la qualità della pelle.

In cucina si possono consumare al naturale, conditi con zucchero e limone, in macedonia, oppure per preparare primi piatti (come il risotto) e secondi (abbinati a bocconcini di pollo, filetti di manzo, spigola, salmone o pesce spada). Solitamente, poi, sono usati per yogurt, gelati, marmellate, gelatine, panna cotta, mousse, torte e cheese cake. In ambito extraculinario, sono utili per ottenere prodotti viso e maschere, indicate per pelli sensibili.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, cominciando dagli agrumi, ci troviamo in un periodo controstagione per la merce del nostro emisfero. Più precisamente, per i limoni è in aumento la disponibilità di prodotto sudafricano che, insieme al raccolto argentino man mano sostituirà la merce siciliana e spagnola.

Crollano i valori di mercato dei pompelmi sia gialli sia rossi. Questa variazione è dovuta agli importanti arrivi dai luoghi di produzione che, al momento, sono ubicati in Sudafrica.

Nella massa è decisamente buono il livello qualitativo delle albicocche. Stiamo parlando di un prodotto che merita tutte le cautele del caso per la conservazione viste le elevate temperature: una volta portate a casa si consiglia di tenerne alcune nella fruttiera per evitare che maturino eccessivamente e toglierle man mano dal frigorifero.

Per le ciliegie tengono banco le varietà tardive. L’offerta si è spostata sugli areali produttivi situati a media quota: l’attenzione del consumatore c’è ancora e la richiesta è buona. Il cliente cerca la merce di buona pezzatura e con un colore piuttosto scuro.

Si denota un’ottima richiesta delle fragole, soprattutto all’inizio del fine-settimana: l’areale produttivo di riferimento ora è il Trentino Alto Adige, la qualità è decisamente buona e anche la remunerazione per i produttori.

Sono piuttosto dormienti le compravendite di mele e pere: l’interesse del consumatore adesso si indirizza verso la frutta di stagione.

Per le pesche e le nettarine a parità delle dimensioni dei frutti il valore di mercato si equivale. Rimane decisamente ampia la forbice dei prezzi perchè le pezzature grosse continuano a mancare e sono quelle che riescono ad avere la miglior remunerazione.

Rimane esclusivamente siciliana l’offerta dell’uva da tavola varietà Vittoria e il colore comincia ad avvicinarsi agli standard abituali. I costi sono in cauta diminuzione a fronte dell’aumento dei quantitativi.

Fra le angurie il miglior prodotto ha provenienza mantovana: l’attenzione del consumatore si è impennata proporzionalmente all’aumento delle temperature. La merce sulla piazza punta sull’eccellenza e su prodotto in grado di offrire un’ottima qualità, grado zuccherino elevato e colore rosso vivo.

Il mercato dei meloni è appesantito dai grandi volumi ma la buona richiesta permette di trovare la giusta collocazione a tutte le partite.

Passando al comparto orticolo, si assestano le quotazioni dei fagiolini di tipo Boby, che la scorsa settimana avevano toccato valori eccessivamente bassi.

Si rileva una lenta ma abbastanza evidente ripresa dei prezzi dei cetrioli e delle melanzane.

Per concludere, il caldo rallenta un po’ l’offerta della produzione locale per le insalate a cespo e, per questo, le quotazioni crescono di qualche centesimo: si tratta di piccole variazioni e probabilmente non vengono nemmeno percepite nella vendita al dettaglio.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Carpaccio di manzo ai mirtilli

A cura di Un Pinguino in cucina

Autore: Danja Giacomin

Porzioni: 2

Ingredienti

300g di carpaccio di manzo

mezza vaschetta di mirtilli neri

una manciata di rucola

olio evo

aceto balsamico

sale

Procedimento

Disporre le fettine di carne nei piatti e distribuirvi sopra i mirtilli e la rucola (cercate di scegliere le foglie più piccoline e tenere).

Preparare una vinaigrette facendo emulsionare un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, un cucchiaio di aceto balsamico e una presa di sale.

Condire la carne e servire subito.