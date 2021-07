L’amministratore non è un carabiniere: abc del buon condominio - BergamoNews

Il buon funzionamento e la buona gestione di un condominio passano anche attraverso il comportamento tenuto dai singoli condomini.

Allorquando i condomini sono reticenti o, addirittura, ostacolano la vita condominiale l’amministratore farà fatica a gestire il condominio con inevitabili ripercussioni per tutti.

Riportiamo l’indicazione di qualche comportamento, una sorta di “mini vademecum”.

Ricordiamo a tutti i condomini che in caso di alienazione e/o concessione in locazione dell’unità immobiliare ne dovrà essere data comunicazione all’amministratore e ciò anche al fine di evitare convocazioni di assemblea errate (perché effettuate nei confronti di chi non è più proprietario) che rischiano di comportare un rinvio della stessa o, ancor peggio, un’invalidità perché non è stato convocato il corretto proprietario.

Ed ancora, ciascun condomino sarà tenuto al regolare pagamento di tutte le spese condominiali che sono a suo carico: ciò per garantire il regolare svolgimento di tutti i servizi condominiali e soprattutto per evitare che l’amministratore debba rivolgersi ad un legale al fine di ottenere la pronuncia di un decreto ingiuntivo che comporta un significativo aumento delle somme complessive dovute (al capitale dovranno aggiungersi gli interessi e le spese legali così come liquidate dal giudice).

Il buon condòmino deve essere, inoltre, in grado di comprendere che l’Amministratore può e deve agire solo ed unicamente a tutela delle parti, servizi ed impianti comuni, ovvero per ottenere il rispetto delle norme regolamentari: non può e non deve l’amministratore intervenire per regolare problematiche e controversie che attengono ai beni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, a meno che tali problematiche non vadano ad incidere sulla sicurezza, la stabilità, la salubrità e il decoro architettonico dell’intero edificio condominiale.

Al fine di consentire all’Amministratore di operare nell’interesse dell’intera compagine condominiale, va rammentato l’obbligo del singolo condòmino ai sensi dell’art.1122 c.c. di previamente notiziare l’amministratore, tenuto poi a riferire alla prima assemblea utile, di tutte le opere e gli interventi che intende effettuare sulla propria unità immobiliare di proprietà esclusiva, fornendo allo stesso tutta la documentazione, anche progettuale, utile affinchè l’assemblea sia posta nelle condizioni di poter verificare se tali interventi rientrino o meno tra quelli vietati (ossia quelli che ledono il decoro architettonico, la stabilità, la sicurezza, la salubrità dell’edificio o che rechino danno alle parti comuni).

Tale onere di preventiva notizia all’amministratore è esteso anche all’ipotesi in cui il singolo condòmino si avvalga delle facoltà concesse dall’art. 1102 c.c., ossia quelle connesse all’utilizzo delle parti comuni dell’edificio.

Va, ancora, rammentato che il singolo condòmino il quale, in situazioni di urgenza, abbia assunto la gestione della cosa comune senza autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore, avrà diritto ad essere rimborsato solo se dimostri l’effettiva urgenza del proprio intervento e l’impossibilità di poter riferire all’amministratore: è pertanto buona norma quella di cercare, in ogni modo possibile, di contattare l’amministratore per evitare di assumere scelte errate e controproducenti.

Non da ultimo i condomini sono tenuti a rispettare il regolamento di condominio e le norme di civile convivenza.

E’ sempre utile, infine, ricordare che l’organo decisionale all’interno del Condominio non è l’Amministratore, bensì l’assemblea: l’Amministratore, in quanto organo “esecutivo”, e tenuto infatti a porre in esecuzione quanto legittimamente deliberato dalla compagine assembleare, potendo solo in casi particolari assumere determinazioni, di natura prevalentemente conservativa, nell’interesse del condominio.

Avv. Piera Pellegrinelli – Avv. Giulio Chiesa Centro Studi ANACI Bergamo