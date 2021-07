La vita promessa, Le regole del caos o The apparition? La tv del 5 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 6 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La vita promessa”.

Sicilia, anni ’20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una donna tenace e combattiva che sfugge ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere che la perseguita fino a distruggerle la vita. Per salvare il poco che le resta, Carmela è costretta ad una scelta coraggiosa: scappare a Napoli, sposare un italo-americano per procura e cercare di entrare in America. Lì la donna diventa titolare di un ristorante a Little Italy ma quella che sembra, finalmente, una vita felice vede, in realtà, il destino sempre in agguato.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lavoro da spie”: mentre la squadra cerca di catturare un uomo complice di Daiyu Mei si imbatte in Magnum e la sua partner, Juliet Higgins. I due stavano sorvegliando Daniel Hong. Nel frattempo Magnum e Higgins si uniscono alla squadra e si instaura una costruttiva collaborazione…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Temptation island”, condotto da Filippo Bisciglia.

Italia1 alle 21.20 riproporrà “Gli album di Freedom”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “The Apparition”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Per amore di una sorella”; su Iris alle 20.55 “Le regole del caos” e su Italia2 alle 21.10 “Timetrip – Avventura nell’era vichinga”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Sciarada – Il circolo delle parole. Hemingway. La pagina bianca (1944-1961) – seconda parte”. Cala Il sipario sulla vita iperbolica e tormentata di Ernest Hemingway: nessuna consolazione, neanche il premio Nobel vinto nel 1954. Il ricordo dei momenti felici vissuti a Parigi gli ispira Festa mobile, che uscirà postumo nel 1964. Il 2 luglio 1961 si toglie la vita.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la docu-fiction “Hunting Hilter – Caccia a Hitler”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.10 “La sai l’ultima?”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.