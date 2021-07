Il Comune di Treviolo attiva nuovi servizi digitali - BergamoNews

Il Comune ha attivato nuovi servizi digitali per i cittadini di Treviolo, che si vanno ad aggiungere alla gamma di quelli già forniti grazie al processo di digitalizzazione in corso da più di un anno.

“Proseguiamo su questa strada perché siamo convinti che la digitalizzazione e l’innovazione siano la strada del futuro – dichiara l’assessore all’Innovazione Martina Locatelli -. Ci siamo impegnati molto su questo fronte e come Amministrazione abbiamo fatto grandi passi avanti, riuscendo così ad offrire un servizio moderno e funzionale, attivo 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno, che consente quindi all’utente di poterne usufruire senza vincoli di orario, semplicemente accedendo dal pc o dallo smartphone. Non abbiamo certo dimenticato la fascia di popolazione che magari fatica un po’ con le nuove tecnologie, attivando un servizio di supporto digitale per accompagnare ed insegnare le varie procedure. Restano comunque attivi anche i metodi tradizionali, con la possibilità di recarsi fisicamente in municipio”.

Dall’inizio del mese di luglio, sul sito internet del Comune, è attivo il servizio di prenotazione degli appuntamenti online. Basta cliccare sull’apposita sezione per poter scegliere il giorno e l’ora in cui fissare il proprio appuntamento con gli uffici comunali o con il servizio di supporto digitale. Una volta scelto l’ufficio di riferimento compare una schermata che mostra i giorni e gli orari in cui è possibile prenotare. Cliccandoci sopra si aprirà un’altra schermata dove vengono richiesti i propri dati, l’indirizzo email, un recapito telefonico e il motivo dell’appuntamento (basta selezionarne uno tra quelli offerti automaticamente dal sistema). Se la prenotazione è andata a buon fine, l’utente riceverà una mail come promemoria. Un metodo, questo, pratico ed efficiente non solo per il cittadino ma anche per i dipendenti degli uffici, che riescono così a gestire automaticamente gli appuntamenti senza dover passare per le chiamate telefoniche. Il servizio è attivo anche sull’app Treviolo Smart.

Il Comune di Treviolo compare anche su IO, l’app ufficiale della Pubblica Amministrazione a livello nazionale che gestisce anche il cashback. Scaricandola e selezionando il Comune di Treviolo, il cittadino potrà ricevere comunicazioni in merito alla scadenza della carta d’identità o di altri documenti rilasciati dal municipio, alla scadenza della propria tessera elettorale o alla designazione come scrutatori durante le elezioni. Per il momento sono disponibili queste funzioni ma il servizio verrà presto integrato con altre notifiche, come ad esempio le scadenze di pagamento delle tasse comunali o altre comunicazioni al cittadino.

Infine il Comune ha attivato anche il servizio di newsletter. Chiunque deciderà di iscriversi, riceverà settimanalmente via mail le ultime notizie, che saranno pubblicate anche sul sito del Comune, sull’app Treviolo Smart e sui tabelloni luminosi.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO