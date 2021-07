Estate tranquilli, viaggiate! - BergamoNews

La situazione sanitaria migliora… finalmente! Si pensa alle vacanze con più tranquillità pur senza dimenticare mai che, essere prudenti e rispettosi nei comportamenti che abbiamo imparato in questi lunghi mesi, è doveroso.

Puntiamo alla tranquillità. È questo l’elemento principale che offriamo ai nostri clienti per questa estate 2021.

Informazioni corrette, chiare, precise. Una selezione di proposte per destinazioni dove le vacanze si possono effettuare in tutta tranquillità, senza pensieri, senza problemi.

È e sarà un’estate prevalentemente made in Italy per vivere e scoprire le meraviglie del nostro paese dove, ospitalità e qualità, sono valori fondamentali per offrire ricordi indimenticabili e suggestioni di tutto rispetto ma, per chi vuole varcare i confini, vivere e scoprire l’Europa, può farlo tranquillamente, deve solo essere dotato dell’ormai noto Green Pass.

Che ne dite per esempio di un soggiorno “magico” a Disneyland Paris favoloso per grandi e piccini? Abbiamo messo anche Topolino in vetrina, passate a vederlo!

In buona sostanza possiamo offrirvi mari e monti, per vivere le migliore esperienze che desiderate; sarete assistiti e guidati dal servizio di vendita dei nostri professionisti che, tutti i giorni, trovate sempre disponibili in Agenzia.

