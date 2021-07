"Diremo io o noi?" Torna Molte Fedi: Erri De Luca, Carofiglio, Sassoli e altri 80 eventi - BergamoNews

Diventeremo cosa?

Diremo io o noi? E quanto grande il noi

quanto popolato? Che delicata mano

ci vuole ora, e che passo leggero, e mente

acuta, pensiero spalancato al bene. Studiamo.

Impariamo dal fiore, dall’albero piantato,

da chi vola. Hanno una grazia che noi

dimentichiamo. Cura d’ogni cosa,

non solo dell’umano. Tutto ci tiene in vita.

Tutto fa di noi quello che siamo.

Con queste parole si conclude la poesia Adesso di Mariangela Gualtieri, scritta per i monaci e le monache del Monastero di Bose come augurio per il 2021.

E proprio un verso di questa poesia ha ispirato il titolo della nuova edizione di Molte fedi sotto lo stesso cielo: “Diremo io o noi? Sentieri per varcare la notte”.

Oggi più che mai siamo chiamati a riflettere sul mondo che vogliamo costruire e sull’impatto che la pandemia avrà sugli scenari sociali e umani. La storia ci ricorda che più è profonda la crisi, più è forte la tentazione di ricercare la salvezza individuale, con il rischio che il “si salvi chi può” si traduca in un “tutti contro tutti”. Ma le crisi, se gestite con consapevolezza, possono rappresentare occasioni reali di ripensamento globale, e in quanto tali non possono andare sprecate.

80 appuntamenti, metà in presenza e metà in streaming.

Da lunedì 12 luglio – dal sito www.moltefedi.it – sarà possibile sottoscrivere la Card.

I Circoli di R-esistenza (1500 persone, più di 100 Circoli) con il nuovo libro scritto appositamente da Chiara Giaccardi e don Armando Matteo: “Nel Cantiere dell’educare”

Otto territori (Sarnico, Lovere, Vall’Imagna, Romano, Treviglio, Trezzo, Val di Scalve, Dalmine)

Narrazioni: Sassoli/Pagnoncelli – Alessandro D’Avenia (al Donizetti), Gilles Kepel, Leonardo Boff, cardinal Ravasi, Edith Bruck, Gianrico Carofiglio, Agnese Moro e Adriana Faranda, Massimo Recalcati, Stefano Mancuso, Massimo Cacciari (che terrà due incontri – scienza e coscienza oggi e il ricordo di mario giudici, l’amico pittore fornaio)

Premio costruttori di Ponti (dopo Romano Prodi e Filippo Grandi) sarà assegnato a Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa che lavora per identificare e dare nome ai morti annegati nel Mediterraneo

Rito Sonoro di Mariangela Gualtieri

Sottovoce – Paolo Cognetti e Gad Lerner incontrati nelle loro case

Le voci delle fedi

CRISTIANI

Ascolta si leva l’alba / 10 appuntamenti domenicali

La Bibbia per l’uomo d’oggi / Erri de Luca e Benedetta Tobagi

Alle otto del mattino / Il Padre Nostro con don Davide Rota

Un dialogo su papa Francesco con Christoph Theobald, uno dei più grandi teologi d’Occidente

Il corso introduttivo di 4 incontri all’ebraismo – all’islamismo – al buddismo

Geopolitica / Pandemia e disuguaglianze – Con Paolo Magri, Alessandra Smerilli e Fabrizio Barca

Voci e volti della Storia

Montessori – con Gustavo Pietropolli Charmet

Dossetti – con Pierluigi Castagnetti e don Giovanni Nicolini

Vittorio Bachelet – con il figlio Giovanni e Rosy Bindi

Il Focus del lunedì – ogni settimana un fatto di attualità commentato da un autorevole giornalista italiano / Iman Sabbah-Rai Parigi – Antonio Di Bella-Rai Stati Uniti – Monica Maggioni – Massimo Giannini-La Stampa – Claudio Cerasa-Il Foglio

Cura del mondo – Dialogo tra Gael Giraud e Carlo Petrini

Marirosa Iannelli – Atlante Geopolitico dell’Acqua

Luca Martinelli e padre Alex Zanotelli – Acqua pubblica a 10 anni dal referendum

Le visite guidate online in luoghi non accessibili ai visitatori

Monastero suore Benedettine – Torre di Adalberto – ex palazzo Zecca medievale

Teatro

Davie Enia, attore e regista

Due spettacoli nell’anno Dantesco: con Lucilla Giagnoni e Lella Costa

La collaborazione con Fotografica ha portato a due incontri

Con Mario Calabresi e Monika Bulaj

Spettacolo Caffè Odessa con Miriam Camerini sul valore della musica nella storia e cultura ebraica

Cinema dello Spirito con Lab 80 sala schermo bianco di via daste spalenga

Lo Spirito di Assisi / a 35 anni dall’incontro interreligioso di papa Francesco

A Palazzo Frizzoni, nella Sala Consiliare incontro con i rappresentanti delle fedi che vivono in bergamasca

Un percorso di formazione rivolto ai docenti per ripensarsi dopo la pandemia

Gustavo Pietropolli Charmet – Silvano Petrosino – Enrico Galiano – Paolo Mottana