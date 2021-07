Campionato Italiano Velocità, anche a Imola Michele Pirro continua a volare - BergamoNews

Fine settimana più che positivo per Michele Pirro che a Imola ha dimostrato ancora una volta di esser il leader indiscusso del Campionato Italiano Velocità.

Reduce da quattro successi consecutivi, il portacolori del Barni Racing Team ha allungato ulteriormente la propria striscia vincente aggiudicandosi gara-1 e consolidando così il primato nella graduatoria dedicata alle Superbike.

Malgrado una caduta durante le qualifiche, il centauro della scuderia di Calvenzano ha colto la quindicesima pole position della carriera, garantendosi così la partenza al palo in vista della competizione del giorno successivo.

Benché il successo nella cittadina emiliana mancasse dal 2017, il 34enne di San Giovanni Rotondo ha saputo sfatare il tabù mantenendo sempre i nervi saldi e staccando di sei decimi il bresciano Lorenzo Zanetti (Broncos Team), costretto a rincorrere complice un errore nei primi giri.

Discorso diverso in gara-2 dove il pugliese ha dovuto lasciare spazio al compagno di marca che, in occasione della quarta tornata, ha saputo metter a segno il sorpasso decisivo alla Variante Villeneuve lanciandosi così verso la prima affermazione del 2021.

Inutili i tentativi di Pirro di riprendersi la posizione che, complice l’interruzione anticipata della kermesse per maltempo, ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore.

È sfuggito invece per un soffio il podio sul Circuito “Enzo e Dino Ferrari” per Stefano Valtulini (Rosso Corsa) nella Supersport 600.

Dopo aver chiuso in settima posizione la prova inaugurale, il 24enne di Calcinate si è riscattato venendo battuto per un solo decimo da Davide Stirpe (Extreme Racing Service) nella volata per il terzo posto.