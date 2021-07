"Un ghepardo ti cambia la vita" e una figlia ti insegna a sognare - BergamoNews

Inutile tergiversare in grandi parole perché ho la fortuna di conoscere da ben 38 anni una donna intelligente, forte, emancipata, affermata e mamma: Valentina Farneti. Indipendentemente dal lavoro che svolge per la sua attività familiare, nei tempi liberi ha deciso di scrivere un libro basandosi sulla sua vita trascorsa insieme alla figlia di 9 anni, una figlia speciale e che ha molto da dare.

Le ho chiesto di spiegare le dinamiche che l’hanno portata a realizzare questo libro perché sicuramente solo lei poteva farlo. E lei ha raccontato così.

Tu chiamali sogni, ma sono ricordi

cantano i Pinguini Tattici Nucleari e io ho stampato chiaramente nella mente un episodio in prima liceo che è la sintesi perfetta fra sogno e ricordo. La mia insegnante di italiano Giusy Pacinico, una mattina, firmando un compito in classe, mi disse: “Un giorno mi firmerai tu una copia del tuo libro.”

Sono sempre stata più a mio agio con carta e penna, (oggi con una tastiera) che con la voce, e non dirò che tutti i sogni si avverano o che basta volerlo o che se lo sogni puoi farlo, niente affatto.

Ho i piedi piantati abbastanza bene a terra, ma quello che voglio dire è solo che non vorrei smettere di sognare con l’età. Tutti i bambini infatti sognano, sono i grandi, almeno alcuni, che crescendo smettono di farlo. Perché sognare è importante, ma non smettere di farlo lo è ancora di più. Questo me lo ricorda ogni giorno la mia Ester, 9 anni compiuti da poco. I figli, si dice, ti insegnano a crescere e lei mi sta insegnando a non smettere di sognare e a non smettere di cercare ciò che ti fa stare bene. Lei ha una passione smodata per i ghepardi e l’intensità, la costanza di questa sua passione mi hanno portato a farmi tante domande e mi hanno ispirato un piccolo racconto.

Guardandola in questi ultimi 3 anni mi sono domandata: ma si nasce con una passione o la si acquisisce crescendo? Non ho ovviamente la risposta, mi piace immaginare che qualcuno di noi nasca con una scintilla, una miccia nel cuore pronta ad accendersi. Non tutti hanno questo dono, non tutti hanno questo fuoco che brucia per qualcosa, ci può essere l’interesse, magari l’esaltazione o la dedizione.

Io so che ho avuto la fortuna di assistere 3 anni fa all’accensione di una scintilla nel cuore di Ester. La sua passione ha le macchie e fa le fusa, è cresciuta e maturata con lei e insieme mi stanno insegnando che anche se io non ho acceso nessuna miccia non devo smettere di cercare cosa mi fa stare bene.

In realtà mia figlia e i suoi ghepardi mi hanno insegnato anche un sacco di altre cose! E quasi per gioco ho iniziato ad analizzare le analogie fra Ester e questo splendido animale.

Nel racconto “Un ghepardo ti cambia la vita” una mamma infatti impara dalla figlia quanto siano numerose le analogie tra questo animale e il mondo femminile, ma soprattutto imparerà a riscoprire i sogni e le passioni sopite negli anni, a riflettere sul ruolo determinante della donna nella società. L’emancipazione femminile ha ancora tanti passi da fare, la strada è ancora lunga, ma i ghepardi possono insegnare alle nostre bambine ad andare lontano, molto lontano!

Io auguro a tutte le bambine, ma soprattutto alla mia, di essere intelligenti e astute come un ghepardo, di esplorare con audacia e coraggio il mondo che le circonda, ma a volte, ogni tanto, di concedervi il lusso come questo splendido animale di avere la testa piccola e leggera rispetto a tutto il resto del corpo. Così leggera da non farsi trattenere da pesi e convenzioni, così leggera da poter andare tanto lontano.