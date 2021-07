Piatti, posate e cannucce di plastica al bando dal 3 luglio: l'Unione Europea ha detto stop - BergamoNews

È scattato da sabato 3 luglio in tutta l’Unione Europea il bando agli oggetti in plastica monouso più inquinanti: piatti, posate, cannucce, cotton fioc, contenitori per alimenti in polistirolo, palette da cocktail, bastoncini dei palloncini.

È l’effetto della direttiva europea Single Use Plastic, approvata nel 2019 e trasformata in legge nazionale italiana ad aprile di quest’anno: l’obiettivo è quello di ridurre all’osso la diffusione della plastica monouso, quella che più spesso finisce per inquinare i mari e che necessita di centinaia di anni per essere smaltita completamente.

Per ora la direttiva europea non ha messo al bando bicchieri, per i quali è prevista solo una riduzione, ma anche bottiglie per l’acqua o le bibite, i flaconi dei detersivi, le buste alimentari: la scelta, infatti, è stata presa sulla base di quegli oggetti che da subito possano essere facilmente sostituiti con altri non monouso o biodegradabili.

I negozi potranno comunque continuare a vendere i prodotti banditi fino ad esaurire le scorte attualmente a magazzino.

L’Italia, pur recependo la direttiva europea, ha fatto notare a Bruxelles come non si sia fatta alcuna distinzione tra plastica tradizionale prodotta dal petrolio e plastica bio, prodotta partendo da materie prime naturali e biodegradabili.

La legge italiana 53/2021 non ha messo al bando tutte le plastiche usa e getta compostabili, settore nel quale tra l’altro l’industria di casa nostra è all’avanguardia, e Roma ha chiesto che la modifica venga estesa a tutti i Paesi dell’UE.

Discorso simile anche per la carta plastificata, vale a dire ricoperta da un sottile strato di plastica che non supera il 10% del peso totale dell’oggetto: l’Italia è un grosso produttore e il bando anche di questi prodotti avrebbe causato grossi danni economici alla nostra industria, ma la Commissione Europea si è già impegnata a rivedere le linee guida della direttiva per questo specifico settore.