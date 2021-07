Mæhle, Pessina e Toloi in semifinale, salutano Freuler e Malinovskyi - BergamoNews

Erano cinque e sono rimasti tre gli atalantini impegnati a Euro 2020. Da una parte gli italiani Matteo Pessina e Rafael Toloi e il danese Joakim Mæhle che festeggiano l’approdo alle semifinali, dall’altra lo svizzero Remo Freuler e l’ucraino Ruslan Malinovskyi che fanno le valigie e tornano a casa (o meglio, vanno in vacanza).

I quarti di finale dell’Europeo itinerante sono stati un turbinio di emozioni per vincitori e sconfitti, a eccezione di Malinovskyi che, a causa di un problema muscolare, ha guardato dalla tribuna la sua Ucraina perdere 4-0 contro gli inglesi.

Il primo in campo è stato Freuler, protagonista nel bene e nel male nel quarto di finale Svizzera-Spagna terminato 1-1 e deciso dai calci di rigore che – a differenza di quanto successo coi campioni del mondo della Francia – questa volta non hanno sorriso agli elvetici. Il centrocampista atalantino ha giocato una gara di spessore in mezzo al campo, fornendo anche l’assist a Shaqiri per la rete dell’1-1 che ha portato il match ai tempi supplementari.

Freuler, però, ha lasciato il campo al minuto 79, espulso dal direttore di gara per un’entrata su Gerard Moreno: un rosso che è parso decisamente eccessivo, anche se il buon Remo un tackle così duro in mezzo al campo, a 10′ dal 90′ di una partita tanto importante e ancora in bilico, se lo poteva forse risparmiare.

Sappiamo bene, invece, che è andata decisamente meglio agli azzurri Pessina e Toloi. Il primo non è sceso in campo nel 2-1 dell’Italia contro il Belgio, mentre il secondo ha giocato una manciata di minuti nel finale per dare una mano alla difesa durante l’assolto finale di Lukaku e compagni.

Sabato è invece toccato a Mæhle scrivere la storia con la sua Danimarca, tornata in semifinale di un Europeo 29 anni dopo la grande impresa compiuta nel 1992. L’esterno atalantino è stato decisivo con un assist, magnifico, servito a Dolberg per la rete del 2-0 nel finale del primo tempo.

Mæhle è forse la sorpresa più bella di questo Euro 2020. Anche se a Bergamo, probabilmente, chi l’ha pescato dal Genk nel gennaio scorso già sapeva le vere potenzialità di questo ragazzo.