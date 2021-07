"La stazione di Seriate in stato di degrado, serve un custode: sindaco, intervenga" - BergamoNews

“La stazione di Seriate versa in uno stato di degrado e incuria preoccupanti”. È la denuncia fatta dal consigliere di minoranza di Seriate Marco Sironi, di “Sinistra per un’Altra Seriate”, che si rivolge al primo cittadino Cristian Vezzoli: “Serve un custode, il sindaco intervenga e parli con Rfi”.

Ecco la lettera del consigliere.

Egregio signor sindaco,

mi rivolgo a lei, in qualità di massima autorità amministrativa sul territorio di Seriate, per segnalarle la situazione della nostra stazione ferroviaria.

Come vedrà dalle foto allegate la situazione della struttura versa in uno stato di degrado e incuria preoccupanti.

Andrò per punti:

– Tutte e due gli ascensori non funzionano da sempre, rendendone impossibile l’utilizzo da parte di portatori d’handicap, persone anziane, donne incinta, ecc.

– I vetri degli ascensori sono scheggiati in diverse parti;

– In tutta la stazione c’è una situazione di sporcizia che dura da tempo, abbandono di rifiuti (sui binari, lungo le pensiline, nel verde adiacente, ecc.);

– La pavimentazione e i gradini presentano macchie di sporcizia di lunga data e in diversi punti i gradini sono rotti o scheggiati;

– Le barriere di protezione in acciaio inossidabile presentano macchie di ruggine e mancanza di pulizia;

– La stessa situazione la si riscontra nel sottopasso dove vi è anche una puzza di escrementi e urina;

– La sala d’aspetto è sporca, piena di rifiuti e quindi difficilmente usufruibile per gli utenti in attesa del treno;

– L’unica obliteratrice di biglietti è fuori uso;

– I bagni, sia quello rivolto alla generalità dell’utenza sia quello per portatori d’handicap, sono chiusi ed inaccessibili al pubblico;

– Il vecchio magazzino è in condizioni fatiscenti e di pericolo per l’incolumità delle persone. Fuori dallo stesso sono state rinvenute siringhe usate, come da foto.

Tale situazione di degrado e incuria è favorita anche dalla mancanza di un custode della stazione che risulta completamente abbandonata a se stessa.

Le chiedo pertanto di intervenire presso le “Rete Ferroviaria Italiana” e le autorità competenti al fine di intervenire per risolvere le problematiche sottolineate, nella tutela di un bene pubblico della collettività.

L’occasione è gradita per porgerle cordiali saluti.

Il consigliere comunale di “Sinistra per un’Altra Seriate”, Marco Sironi

Un'immagine della stazione di Seriate

