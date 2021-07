"Come te nessuno", tripudio a Leffe per Mario Campana - BergamoNews

A Leffe grande accoglienza in piazza per Mario Campana, classe 2007, neo Campione d’Europa di Mountain Bike under 15 nella specialità Elimibator XCE. Titolo conquistato a Pila il 1 luglio e rientro in Val Gandino sabato 3 luglio.

Alle porte del paese Mario è stato accolto dai compagni di squadra della Ciclisti Valgandino, che l’hanno scortato in bici sino alla piazza del municipio. Applaudito da una folla festante, ha abbracciato parenti, amici e tantissimi cittadini. Sulle note di “We are the champions” e dell’inno di Mameli l’ideale abbraccio ha coinvolto anche mamma Tiziana, papà Marzio, la sorella Anna. Il sindaco Marco Gallizioli ha rivolto parole di elogio, così come il parroco don Giuseppe Merlini.

Tanta commozione, tanta gioia condivisa anche con i compagni di team: Elisa Lanfranchi (quinta assoluta nella prova europea XCO), Carlo Della Torre e Gabriele Camali. Un abbraccio corale intenso e spontaneo che resterà nella storia del paese. Tutto sintetizzato in un grande striscione: ” In Europa sei il numero 1, come te non c’è nessuno”.