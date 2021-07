Cimitero monumentale di Bergamo, da lunedì 5 luglio chiude alle 19 - BergamoNews

Il cimitero monumentale di Bergamo prolunga l’orario di apertura al pubblico durante il periodo estivo: a partire da lunedì e fino al prossimo 31 agosto i cancelli del principale cimitero cittadino chiuderanno alle 19.

“La scelta del prolungamento dell’orario è data da più fattori – spiega l’Assessore ai Servizi cimiteriali Giacomo Angeloni – in primo luogo per dare la possibilità ai visitatori di recarsi al cimitero anche la sera per evitare che lo facciano nelle ore più calde del giorno. Nello scorso settembre, in secondo luogo, abbiamo rivisto gli orari di ingresso alle auto per disabili e ultra ottantenni (possono ora accedere il mercoledì e il venerdì) e con questo ampliamento dell’orario vogliamo sostenere i caregiver, che spesso accompagnano i visitatori in orari extra lavorativi. Si tratta della prima novità che introduciamo in queste settimane per quel che riguarda i cimiteri di Bergamo: nei prossimi giorni presenteremo il riassetto organizzativo dei servizi cimiteriali al fine di semplificare l’accesso a tutti i nostri servizi”.

È stata quindi pubblicata in queste ore l’ordinanza che, a partire dal 5 luglio 2021 e fino al 31 agosto 2021 (escluso il 15 agosto per chiusura totale dei cimiteri), stabilisce gli orari del cimitero monumentale dalle 8 alle 19. L’ammissione in cimitero nella fascia oraria 18-19 sarà rivolta esclusivamente al pubblico in visita alle sepolture.

I cimiteri di Colognola e Grumello del Piano rispetteranno i consueti orari di apertura e di chiusura al pubblico:

– Cimitero di Colognola: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 (chiusura mercoledì pomeriggio);

– Cimitero di Grumello del Piano: dalle 8 alle 18.

Il Comune di Bergamo ricorda che l’accesso con automezzi privati nel cimitero monumentale – muniti di apposito pass veicolare rilasciato dalla direzione del cimitero – è possibile il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 11.45 e dalle 14 alle 19 (ad esclusione dei giorni festivi e dei giorni in cui il cimitero è chiuso per lavori interni).

BOF assume 5 persone

Bergamo Onoranze Funebri Srl. ha oggi pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di cinque persone, a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di necroforo. La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire alla BOF S.r.l. in Viale Pirovano n. 17 Bergamo (tel. 035/237643) entro le ore 12 di lunedì 19 luglio 2021. La domanda va presentata alla sede della società o per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bof@pec.it.

Tutte le informazioni del bando qui.