Weekend di nuvole e temporali - BergamoNews

Aria di vacanza, o almeno voglia di vacanza. Ma chi resta a Bergamo che tempo incontrerà nel primo weekend di luglio? Risponde Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Nel corso della giornata di sabato il debole promontorio di alta pressione centrato sul Mediterraneo inizierà a essere scalfito dall’arrivo di correnti atlantiche più umide e instabili da ovest, che determineranno un peggioramento del tempo. Rovesci e temporali sono attesi infatti dalle ore pomeridiane e in serata e a seguire anche domenica, sia in pianura che in montagna. Ove si attende anche un calo delle temperature. Per un nuovo miglioramento del tempo bisognerà attendere lunedi, quando l’alta pressione tornerà a dominare la scena anche sul nord Italia.

Sabato 3 luglio 2021

Tempo Previsto: Fra la notte ed il mattino tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi, per il transito di velature da nordovest. Nel corso del pomeriggio si attende un graduale e generale peggioramento delle condizioni del tempo per l’arrivo di nuvolosità anche compatta, in grado di generare dei primi rovesci o temporali sui rilievi Alpini, in estensione da ovest verso est anche verso le aree di pianura in serata.

Temperature: Temperature minime stazionarie e comprese fra 16 e 20gradi in pianura. Massime anch’esse stabili fra 32 e 34gradi lungo le basse pianure, specie fra le province di Cremona e Mantova. Più contenute fra 30 e 32gradi lungo le aree di media ed alta pianura.

Domenica 4 luglio 2021

Tempo Previsto: Tempo variabile al mattino con nuvolosità diffusa un po’ ovunque, che andrà divenendo maggiormente compatta durante le ore pomeridiane, con i primi fenomeni sparsi che dai rilievi montuosi tenderanno ad interessare anche le aree pianeggianti. Generale miglioramento dalla serata, con nuvolosità che tenderà a diradarsi favorendo la comparsa di cieli nuovamente sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature: Temperature minime in lieve aumento, comprese attorno ai 18 e 21gradi in pianura. Massime in diminuzione, generalmente attorno ai 26 e 28gradi, con locali punte sino a 30gradi solamente nel Mantovano.

Lunedì 5 luglio 2021

Tempo Previsto: Giornata di bel tempo sin dal mattino su tutto il territorio, con il solo transito di innocue velature sulla regione specie nel corso della mattinata.

Temperature: Temperature minime in nuovo e lieve calo, fra 16 e 18gradi in pianura. Massime in rialzo fra 30 e 32gradi.