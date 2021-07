Ucraina-Inghilterra, Father and son o Shrek? La tv del 3 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 3 luglio su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Ucraina e Inghilterra, valida per i quarti di finale degli europei di calcio Euro 2020.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”.

Canale5 alle 21.10 riproporrà “The winner is”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “La doppia faccia del mio passato”; su RaiTre alle 21.20 “Una strada verso il domani – Ku Damm 63”; su Italia1 alle 21.25 “Shrek e vissero felici e contenti”; e su Rai4 alle 21.20 “The Perfect Guy”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato”; su Iris alle 21 “Insider – Dietro la verità”; e su Italia2 alle 21.10 “Tremors 2”.

Su Rai5 alle 21.20 andrà in scena “Father and Son”. Ispirato a “Gli Sdraiati” di Michele Serra, “Father and Son” vede Claudio Bisio impegnato in un monologo che, con toni che oscillano tra il tragico e il comico, radiografa senza pudori il rapporto padre-figlio.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Tenebra e luce” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Festivalbar 2001”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset