Da Urgnano al Giappone, Francesco Begnini conquista il titolo junior di wrestling: “Un sogno che si avvera” - BergamoNews

Il wrestling è uno sport che ha colpito centinaia di ragazzi a cavallo fra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila.

È impossibile dimenticare nomi come quelli di Hulk Hogan, Eddie Guerrero e John Cena i quali sono entrati di diritto nell’immaginario comune. Gli stessi hanno caratterizzato l’infanzia di Francesco Begnini, in arte Akira, che lo scorso 27 giugno ha conquistato titolo dei pesi massimi junior dell’All Japan Pro Wrestling (AJPW).

Primo italiano a conquistare un successo così prestigioso in terra nipponica, il 22enne di Urgnano ha superato in finale il campione uscente Koji Iwamoto scrivendo una nuova pagina dello sport tricolore.

Francesco, lei è stato il primo italiano a conquistare un titolo nella lega giapponese. Come si è sentito non appena ha centrato questa storica impresa ?

“Essendo stato il primo europeo a centrare questo obiettivo, sono stato particolarmente felice. E’ sempre stato un grande sogno sin da quando ho iniziato a praticare questo sport, ma un sogno a volte molto lontano”.

Nel corso della finale svoltasi qualche giorno fa lei ha superato il campione uscente Koji Iwamoto. Ci racconta come è andato il match?

“Lui è uno dei lottatori junior più forti e vincenti della AJPW. Si è trattata di una sfida particolarmente tosta perché lui picchia davvero forte, tuttavia sono riuscito a completare la mia impresa. E’ stato sicuramente il match più duro che ho affrontato finora, ma anche quello che mi ha ripagato maggiormente”.

Il wrestling è uno sport poco conosciuto al grande pubblico in Italia. Ci racconta quali sono le principali caratteristiche di questa specialità?

“Il wrestling è una disciplina di intrattenimento che mixa la parte atletica a quella teatrale nella quale si pone particolarmente attenzione al personaggio e alle emozioni. Prendendo comunque spunto dalla lotta libera, esistono comunque stili diversi: in Giappone si punta maggiormente sull’ambito atletico, mentre in America è preponderante la fase teatrale”.

Una delle fattori preponderanti di questa disciplina sono le mosse utilizzati dagli atleti e la componente scenica che si nasconde dietro di essa. Come si allenano questi movimenti e come si evita di andar incontro a spiacevoli inconvenienti?

“Noi ci alleniamo tutte le mattine concentrandoci sia sulla preparazione fisica che sulla gestione delle mosse. Ciò ci permette di permette di ripeterle più volte così da compierle al meglio durante il match finché non si raggiunge la perfezione. Questo è il trucco per non farsi male”.

Quando si presenta sul ring, lei utilizza il nome “Akira”. Da dove deriva questo termine?

“Mia madre è un’appassionata di cultura nipponica per cui, quando io e miei fratelli siamo

nati, ha deciso di omaggiare questa terra dandoci come secondo nome uno giapponese. Nel mio caso è Akira”.

Facendo un passo indietro, lei ha disputato la prima sfida in carriera nel 2015 all’età di sedici anni. Com’è nata la passione per il wrestling?

“Da bambino ho provato diverse tipologie di sport, dal nuoto al tennis passando per la kick boxing e il calcio, senza però trovare le giuste sensazioni, forse anche perché il wrestling è sempre stata la mia passione. Ho iniziato a seguirlo infatti a cavallo fra il 2004 e il 2005 quando quest’ultimo ha raggiunto l’apice di popolarità anche qui in Italia, così ho chiesto a mia madre di trovare una scuola dove potessi allenarmi. Siamo quindi riusciti a individuarla a Gorle e così da lì è iniziato il mio percorso”.

Nel 2019 ha lasciato la sua terra d’origine e si è trasferito in Giappone. Cosa l’ha spinta a prendere questa decisione e come si trova nel paese del Sol Levante?

“Questa scelta è nata nel corso di un incontro svolto in Italia al quale era presente Yoshihiro Tajiri, celebre star della World Wrestling Entertainment (WWE). Vedendomi lottare, è rimasto particolarmente colpito per cui mi ha chiesto se volessi trasferirmi in Giappone. Nonostante avessi appena finito la scuola e non sapessi nulla di questo paese, ho superato le mie paure e ho deciso di trasferirmi. Non posso nascondere come all’inizio abbia faticato ad ambientarmi, tuttavia ora mi trovo molto bene e sono particolarmente affascinato della cultura presente in questo territorio”.

Considerando che “l’appetito vien mangiando”, immaginiamo che lei voglia puntare ora ancor più in alto dopo la vittoria nell’ AJPW. Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

“Venendo da Urgnano, un piccolo borgo in provincia di Bergamo, e vincere in una delle arene più importanti di Tokyo, già questo è stato un grande traguardo. Non appena la situazione sanitaria ce lo consentirà, mi piacerebbe però tornare a viaggiare e andare negli Stati Uniti e in Messico, oltre che rientrare in Italia e far crescere il movimento di casa nostra. Dietro questo successo c’è stato infatti stato tutto il supporto dei fan tricolori per cui vorrei restituire questa vicinanza puntando a far crescere questo mondo”.

In conclusione, qual è il sogno del cassetto di Francesco Begnini?

“Il mio sogno è diventare l’icona del wrestling italiano, oltre che lottare in più federazioni possibili in giro per il mondo. Un giorno mi piacerebbe partecipare a Wrestlemania, l’appuntamento più importante del wrestling mondiale, e diventare il miglior lottatore junior del panorama iridato”.