Covid, in Lombardia tre decessi e 140 nuovi casi: 12 sono quelli bergamaschi - BergamoNews

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 140 nuovi casi di Coronavirus su 40.074 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di sabato 3 luglio 2021 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si sono registrati tre nuovi decessi: da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.785.

I contagi sono in lieve calo rispetto a venerdì, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva dove sono ricoverati 45 degenti Covid, in calo di 2 pazienti rispetto a 24 ore fa quando erano 47. Anche nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi ingressi in terapia intensiva.

Aumentano i guariti/dimessi che hanno superato la malattia: sono complessivamente 799.005.

I dati per provincia

Milano: 50;

Bergamo: 12;

Brescia: 8;

Como: 12;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 11;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 13;

Pavia: 0;

Sondrio: 2;

Varese: 4.