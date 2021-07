Cittadinanza per Hakim Elliasmine, Belotti (Lega): "Premio per chi se la merita" - BergamoNews

L’appello pubblico del presidente di Atletica Bergamo 59 Achille Ventura per la domanda di cittadinanza del mezzofondista 22enne Abdelhakim Elliasmine trova sostegno parlamentare.

“Ho letto il post su Facebook del presidente Ventura – dichiara il deputato Daniele Belotti, capogruppo Lega in Commissione Istruzione, cultura, sport alla Camera – e lo trovo sacrosanto. Hakim, arrivato in Italia a 9 anni e cresciuto a Brembate Sopra, da pluricampione italiano (nel suo palmares ci sono 10 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 7 di bronzo) ha tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza per meriti sportivi. Questo gli consentirebbe di poter gareggiare a livello internazionale, visto che aveva già i cronometraggi per accedere agli Europei Under 23 di atletica leggera in programma a Tallin dall’8 luglio, ma la mancanza della cittadinanza ne ha impedito la convocazione in nazionale”.

“Da leghista – continua Belotti – ritengo che la cittadinanza non debba essere un diritto, ma un premio per chi se la merita, dimostrando di essere pienamente inserito nella comunità e rispettoso delle leggi e delle usanze italiane. Hakim, con il suo esemplare comportamento da atleta e pure da studente, può essere un esempio positivo verso quei giovani violenti e prepotenti delle baby gang che stanno creando sempre più preoccupazione nei nostri comuni”.

“Non appena letto l’appello di Ventura – spiega Belotti – ho preso contatti sia con il Ministero dell’Interno che con lo staff della Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali per poi presentare un’interrogazione parlamentare al fine sollecitare la domanda di cittadinanza per meriti sportivi che l’allora presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi aveva avanzato a novembre 2019 e che da oltre un anno e mezzo giace in qualche cassetto del Viminale. La speranza è di accelerare i tempi in modo da poter consentire ad Hakim di poter gareggiare nelle prossime importanti competizioni internazionali, magari anche ai Mondiali di atletica leggera in programma l’anno prossimo negli Stati Uniti”.