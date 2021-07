Tertulia, il nuovo caffè-bottega solidale in Galleria Fanzago a Bergamo - BergamoNews

L’origine del nome, Tertulia, è davvero curiosa. Il termine indica una riunione di intellettuali che amano confrontarsi sui temi di arte e scienza. Un genere di incontro in voga fino alla metà del XX secolo in Spagna, nelle ex colonie indipendenti dall’impero, che avevano solitamente luogo in un caffè. Da qui l’idea di chiamare così il caffè-bottega solidale nato in Galleria Fanzago a Bergamo: un locale accogliente, dall’atmosfera rilassata, che punta sui valori della solidarietà.

Qui, mentre sorseggiate una tazza di caffè o un calice di vino, potete trovare in vendita i prodotti di Libera Terra, prodotti dalle terre confiscate alle mafie. E di Altromercato, i prodotti del commercio equo e solidale. O ancora Colibrì, il laboratorio del legno della cooperativa sociale Aeper. E Dolci Sogni Liberi, il laboratorio di pasticceria del carcere di Bergamo. Fino all’olio biologico prodotto in Umbria dalla Cooperativa Sociale Progetto 79, gestore del locale in Galleria Fanzago molto attento all’inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.

All’interno di Tertulia trovate anche una libreria dove sfogliare e prendere in prestito libri legati in particolare ai temi di legalità e solidarietà. Ma in programma ci sono anche mostre ed esposizioni, presentazioni di libri, eventi culturali e incontri sociali.

Il locale, aperto dalle 7,30 alle 18 dal lunedì al venerdì, è l’ideale per colazioni, pranzi, merende e aperitivi.

