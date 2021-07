Nuvole e temporali nelle valli orobiche - BergamoNews

Primo fine settimana di luglio in arrivo: Massimo Mazzoleni col bollettino del Centro Meteo Lombardo ci racconta come sarà il cielo sopra Bergamo.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone europeo si allunga in direzione della Scandinavia, mentre il canale depressionario che si è ricreato sull’Europa centrale continua a innescare linee di instabilità lungo la fascia alpina. Esso determinerà un incremento dell’instabilità sulla Lombardia in particolare nel weekend con fenomeni che potrebbero coinvolgere anche la pianura.

Venerdì 2 luglio 2021

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte ed addensamenti cumuliformi più frequenti nel corso della notte: qualche rovescio o colpo di tuono su bassa Val Seriana, Val Cavallina, Sebino, bassa Valle Camonica, Valli Bresciane e Garda. Dal pomeriggio su pianura lombarda, Valtellina, Varesotto, Comasco e Lecchese quasi sereno o poco nuvoloso con transito di nubi medio-alte; su Oltrepò Pavese, Orobie Est, Valle Camonica, Valli Bresciane ed alto Garda in parte nuvoloso con temporanei addensamenti fino al tramonto: ultimi rovesci su Appennino Piacentino, alta Val Seriana, Val di Scalve e Valle Camonica.

Temperature: valori minimi in lieve aumento compresi tra 15/19°C, fino a 20/21°C nei grandi centri urbani; valori massimi stazionari compresi tra 28/32°C.

Sabato 3 luglio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su pianura lombarda ed Oltrepò Pavese in parte nuvoloso con transito di nubi medio-alte, mentre su fascia pedemontana, Prealpi e Valtellina nuvolosità variabile con intervalli assolati in alternanza ad addensamenti cumuliformi vieppiù consistenti: in generale ancora asciutto. Dal pomeriggio su tutta la Lombardia da nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti più consistenti su Oltrepò Pavese, Valtellina e fascia prealpina (dall’alto Lario all’alto Garda): dal tramonto rovesci sparsi ed alcuni temporali su Valchiavenna, Valmalenco, alta Valtellina, Valli Orobiche e Valle Camonica. Fenomeni più rari ed isolati su Appennino Pavese e bassa Padana dal Pavese Est fino al Cremonese.

Temperature: valori minimi in lieve aumento compresi tra 18/21°C, fino a 22/23°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari compresi tra 29/33°C.

Domenica 4 luglio 2021

Tempo Previsto: Dapprima sulla Lombardia Occidentale nuvolosità variabile con alternanza di addensamenti e solo qualche rovescio isolato qua e là. Su Valtellina e Lombardia centro-Est in prevalenza molto nuvoloso con schiarite soprattutto in pianura: nella notte alcuni rovesci o temporali su Valli Orobiche, Valli Bresciane, Valtellina/Valchiavenna, Lago di Garda, Cremonese e Mantovano. Dal pomeriggio su tutta la Lombardia in prevalenza molto nuvoloso con spiccata attività cumuliforme accompagnata da rovesci o temporali, che verso il tramonto si estenderanno dai rilievi alla pianura. Possibili episodi di grandine.

Temperature: valori minimi quasi stazionari compresi tra 17/22°C; valori massimi in lieve flessione compresi tra 27/31°C.