Incidenti ed incendi: gli interventi dei vigili del fuoco - BergamoNews

Giornata intensa di interventi quella di venerdì 2 luglio per i vigili del fuoco di Bergamo. Gli operatori del distaccamento di Dalmine e una squadra del comando di Monza Brianza sono intervenuti per un principio di incendio in un cassone di scarti di Leroy Merlin di Busnago intorno alle 14.20. Le fiamme hanno ferito un uomo che è stato trasportato in ospedale a Vimercate. Sul posto anche il 118 e i carabinieri.

Verso le 15 i vigili del fuoco volontari di Treviglio hanno domato un incendio di sterpaglie e materiale di scarto vicino la ferrovia Milano-Venezia nei pressi della stazione di Vidalengo. Incendio che ha provocato un rallentamento al traffico ferroviario. L’intervento è durato alcune ore e al termine i vigili del fuoco hanno bonificato l’area compromessa.

In mattinata, intorno alle 12, i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e il distaccamento di Dalmine sono intervenuti per un incidente stradale in via Calvarola a Bergamo. Una signora ha perso il controllo della sua autovettura in prossimità dell’autorimessa finendo contro un muretto. Durante la manovra ha investito una 77enne che è stata soccorsa dai vigili del fuoco che l’hanno liberata dall’autovettura utilizzando i cuscini di sollevamento ad aria. Sul posto sono intervenuti i medici dell’ambulanza che hanno preso in cura la donna ferita.