Dimessi gli ultimi pazienti: la terapia intensiva del Bolognini è Covid free - BergamoNews

Dalla mattinata di venerdì 2 luglio il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Bolognini di Seriate è ufficialmente “Covid free”.

Ad annunciarlo è la stessa Asst Bergamo Est, che gestisce la struttura insieme a quelle di Alzano Lombardo, Piario, Lovere e Gazzaniga: “Siamo veramente felici di poter dare questa notizia – ha scritto l’azienda sanitaria sul proprio profilo Facebook – Non accadeva dal 2 marzo 2021”.

Dai medici, però, anche un appello ben preciso: “Non dimentichiamo ciò che è accaduto e non abbassiamo la guardia!”.

L’Asst Bergamo Est era stata tra le prime a sperimentare la violenta ondata Covid che si è abbattuta tra la fine di febbraio e marzo dello scorso anno sulla Bergamasca, ma anche destinataria dei primi gesti di immensa solidarietà che il territorio era stato capace di produrre.

Il Bolognini era stato sin da subito in prima linea nella lotta al Covid: da lì era nata l’idea di un ospedale da campo per ridurre la pressione sui nosocomi tradizionali; lì era arrivata la prima Tac mobile per esami approfonditi sui polmoni che potessero evidenziare sintomi della malattia; sempre lì si era reso necessario un ampliamento dell’impianto dell’ossigeno perchè quello esistente non bastava più per alimentare ogni letto.

Per questo la notizia dello svuotamento della terapia intensiva è altamente simbolica.