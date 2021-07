Cittadinanza italiana, Carnevali: "Presentata interrogazione per l’atleta Abdelhakim Elliasmine" - BergamoNews

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno per sapere a quale punto sia l’iter di concessione della cittadinanza italiana per meriti sportivi (prevista dall’articolo 9 della legge 91/92) a Abdelhakim Elliasmine, uno dei migliori mezzofondisti italiani, in forza all’Atletica Bergamo 1959, che ormai da due anni attende di poter finalmente vestire la maglia azzurra nelle competizioni internazionali – dichiara l’onorevole Elena Carnevali, deputata del Partito Democratico –. Abdelhakim, conosciuto come Hakim, è un ragazzo di 23 anni di origini marocchine, trasferitosi nel nostro Paese all’età di otto anni. È cresciuto dunque in Italia, sia sportivamente sia culturalmente e, dopo aver trascorso dieci anni in provincia di Bergamo ha fatto domanda per la cittadinanza, che è stata rifiutata a causa di un’insufficienza reddituale di poche centinaia di euro. Nel 2019 ha dunque presentato domanda per ottenere la cittadinanza per meriti sportivi, in quanto è senza dubbio uno dei migliori mezzofondisti italiani (per lui dal 2014 ad oggi nei campionati italiani 10 medaglie d’oro, 6 d’argento e 7 di bronzo). L’iter però non sembra essere avanzato e la sua domanda rimane ancora in sospeso senza che Hakim abbia ricevuto alcuna risposta. Pur avendo un permesso di soggiorno a tempo indeterminato non può però vestire la maglia azzurra nelle competizioni internazionali, come ad esempio l’europeo Juniores di Tallinn che si svolge quest’anno. Auspico dunque – conclude l’On. Carnevali – che la mia sollecitazione al Ministero possa quanto meno fare in modo che Hakim ottenga delle risposte circa la sua domanda”.

