Caro bollette, aumento di 260 euro all'anno a famiglia: come informarsi per risparmiare - BergamoNews

“Nel corso degli ultimi mesi, Adiconsum ha raccolto diverse decine di segnalazioni da parte di famiglie che faticavano a pagare le utenze e chiedevano come fare per rateizzarle – spiega Mina Busi, presidentessa di Adiconsum Bergamo -. Temo che nel prossimo futuro ne arriveranno sempre di più. La crisi legata alla pandemia ha tolto grande ricchezza dalle buste paga dei bergamaschi. Nei nostri uffici, quotidianamente arrivano persone o telefonate che lamentano il fatto che l’azienda non paga, che la cassa ritarda o che si barcamenano con il reddito di cittadinanza. Ora, il brusco aumento promesso, con rincari che si tradurranno in un aumento della spesa annua di circa 260 euro a famiglia, non potrà che peggiorare la situazione”.

Il motivo principale dei prospettati rincari delle bollette è un aumento record subito dalle materie prime nell’arco degli ultimi sei mesi per una richiesta sempre maggiore, soprattutto da parte della Cina, e un’offerta scarsa, con aumenti di gas e petrolio che chiaramente si ripercuotono sui costi delle nostre bollette; il costo del greggio è passato dai 42 dollari a barile del 2020 ai 75 dollari al barile attuali.

“Con il bonus sociale in vigore dal 1 luglio – continua Busi -, le famiglie più in difficoltà potranno limitare in parte il disagio dovuto agli aumenti. Per tutti gli altri, proponiamo una serie di accorgimenti per cercare di risparmiare il più possibile sulla spesa delle bollette di luce e gas”.

L’ondata di caldo contribuisce agli aumenti dell’elettricità con la messa in funzione di condizionatori e con la ripresa economica del paese; in ultimo si aggiungono le politiche ambientali più restrittive in atto nell’ultimo anno rispetto al passato.

“Oggi rispetto a ieri mettersi a caccia di tariffe energetiche migliori che ci fanno risparmiare sul costo totale delle bollette è possibile per chi abbia voglia di cimentarsi nel mercato libero, alla ricerca della offerta che meglio si adatti alle proprie esigenze di consumo. Per effettuare la ricerca il consiglio è quello di usare il web: sui siti internet degli esercenti si trovano le migliori offerte con gli sconti più alti, che possono permetterci di risparmiare, sapendo che il confronto va fatto sul costo della materia. Per velocizzare la ricerca, si consiglia di usare un comparatore tariffe, in modo da riuscire a paragonare le varie offerte prese in considerazione e capire così dove e come si va a risparmiare, aderendo ad una offerta invece che ad un’altra.

Le tariffe del mercato libero per quanto riguarda la materia prima gas e luce differiscono da compagnia a compagnia, la prima distinzione va fatta per la tariffa secondo base oraria scelta: mono-oraria o bioraria. Nella tariffa mono-oraria, il prezzo del KWh sarà lo stesso per tutte le ore della giornata, mentre con la tariffa bioraria il costo cambierà a seconda della fascia oraria rispetto alla promozione sottoscritta. Solitamente nella tariffa bioraria il costo del KWh si abbassa alla sera e durante il weekend, dove è consigliabile concentrare l’utilizzo degli elettrodomestici.

Altri aspetti da valutare per risparmiare sono gli ulteriori sconti disponibili nel caso di attivazioni sottoscritte mediante il sito internet dell’esercente che preveda anche l’addebito sul conto corrente; attivazione di una promozione di tipo Dual Fuel, ovvero la contemporanea sottoscrizione di più utenze presso lo stesso operatore”.

Adiconsum è disponibile per accompagnare gli iscritti nella scelta migliore.