Boltiere: approvata la nuova convenzione per la Polizia Locale - BergamoNews

Mercoledì 30 giugno 2021 alle 20 si è riunito in presenza il Consiglio Comunale del comune di Boltiere.

Durante il consiglio si sono affrontati punti importanti che riguardano da vicino la vita di tutta la cittadinanza boltierese.

Come comunicato dal Sindaco Osvaldo Palazzini nelle prime fasi del consiglio stesso, e poi affrontata in uno dei punti all’ordine del giorno, è stata approvata la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i comuni di Boltiere, Brembate e Capriate San Gervasio. Un impegno questo presente nel programma elettorale della lista di maggioranza Gente di Boltiere.

Con questa nuova convenzione che vede tra le altre cose la presenza totale di dodici vigili urbani più un comandante, per un totale di tredici agenti, il Sindaco ha affermato che si riuscirà a garantire un controllo più rafforzato del territorio. Inoltre, sempre Palazzini afferma che con la nuova convenzione la lista di maggioranza ha così realizzato e disposto l’80% del proprio programma elettorale.

Sempre nel consiglio di mercoledì 30 giugno si è poi destinato l’avanzo di amministrazione di circa 386.000 €. Una somma questa che verrà destinata in parte per 47.000 € a tutela di minori in situazione di fragilità, per 114.000 € a nuovi progetti da realizzare nel territorio comunale, uno su tutti la nuova casa delle associazioni, e infine 225.000 € verranno destinati alla riqualificazione del centro storico dopo il completamento della tangenziale ovest di Boltiere.

Si è poi approvato il piano economico finanziario della TA.RI che, novità importante, ha inserito un aumento del numero di svuotamenti gratuiti della frazione secca, raddoppiandoli per ogni nucleo famigliare.

Infine, a inizio consiglio, come spiegato dall’intervento del Consigliere Lena, il consiglio ha dovuto ratificare una delibera di giunta riguardante le spese legali necessarie a fronteggiare una serie di fatture non pagate, in quanto non contabilizzate correttamente, dalla precedente amministrazione Forlani. Il comune per tale motivo è stato citato in giudizio e si troverà quindi costretto a fronteggiare una battaglia legale, consumando così importanti risorse invece necessarie a tutta la cittadinanza.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE