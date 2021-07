Viaggio nella grande bellezza, In onda o Nelle tue mani? La tv del 1° luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 1° luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in oda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Niente di personale” e “Una cosa buona che fa male”.

Nel primo, Andrea subisce un demansionamento. Torna in reparto, ma si occupa di aiutare gli specializzandi. Una situazione surreale per quei ragazzi che fino a poco tempo prima erano terrorizzati da lui e dalla sua autorità. Andrea prova anche a ricucire il rapporto con la moglie.

Nel secondo, viene ricoverato un paziente molto importante per Giulia, così la competizione tra gli specializzandi si fa sempre più accesa. Fanti chiede aiuto al reparto per recuperare la password della sua mail. Vuole ricostruire la sua identità. C’è, però, chi intende impedirglielo

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il nuovo mondo” e “Collisione”.

Nel primo, dopo trent’anni in catena di montaggio, Daniel Schneider rischia di perdere il posto di lavoro; il fatto, inoltre, che sua figlia Celine, ambientalista convinta, stia per partire per il Brasile, lo fa esplodere…

Nel secondo, Semir e Vicky si trovano coinvolti in uno spaventoso incidente. Mentre prestano i primi soccorsi ai feriti, s’accorgono che uno dei deceduti è vittima di un omicidio…

Su RaiTre alle 21.20 spazio a “Le Ragazze”.

L’attualità e la politica saranno protagoniste su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio” condotto da Paolo Del Debbio, e su La7 alle 20.35 con “In onda“.

Su Canale5 alle 21.30 verrà proposto “Viaggio nella grande bellezza – Le storie”, per una puntata dedicata alla figura di Padre Pio, presentata da Cesare Bocci.

Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo, Fra’ Pio ha generato un fenomeno di devozione e una comunità di fedeli, come mai accaduto prima di allora nella storia del Chiesa Cattolica.

Una circostanza che ha sollevato non poche perplessità, ma che non ha mai fermato il culto dei devoti. Prima della pandemia, infatti, il turismo religioso a San Giovanni Rotondo rappresentava il 70% dell’economia: il Santo richiamava un milione e mezzo di fedeli l’anno.

Scomparso il 23 settembre 1968, il processo cognizionale su Padre Pio si aprì ufficialmente il 20 marzo 1983. Il 12 febbraio 1990 è iniziato il percorso per il processo di beatificazione e canonizzazione del Frate che, il 18 dicembre 1997, ha acquistato il titolo di “venerabile”. Il 2 maggio 1999, Giovanni Paolo II lo ha proclamato “beato” e, il 16 giugno 2002, “santo”.

Bocci, nel corso della puntata, incontra e narra storie di persone la cui vita è radicalmente cambiata dall’incontro con il Frate di Pietrelcina, e parla con tanti suoi devoti, come Lino Banfi, che lo descrive come un “vero, immenso esempio di fede, di carità, di misericordia”.

Tra le testimonianze raccolte per ricordare la parabola e l’impatto mediatico di Padre Pio, quella di Monsignor Angelo Comastri, di Padre Leonardo Marcucci, di Padre Luciano Lotti, di Padre Vincenzo Taraborelli. Del medico Giovanni Scarale e dei giornalisti Andrea Tornielli, Franco Bucarelli e Stefano Campanella.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Vi presento i nostri”; su La7D alle 21.30 “Laguna blu”; su Iris alle 21.10 “The water diviner”; e su Italia2 alle 21.10 “Man of Tai Chi”.

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “MacGyver”. Mac e il suo team solo alla ricerca di una donna che ha informazioni preziose sul Codex, ma l’identità del loro obiettivo è sconosciuta…

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Norma”. Dallo Sferisterio di Macerata, l’opera Norma di Bellini. Direttore Michele Gamba, Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini, Maestro Coro Carlo Morganti, Complesso di palcoscenico Banda Salvadei. Nel cast Maria José Siri, Rubens Pelizzari, Sonia Ganassi e Nicola Ulivieri.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.05 la replica di “Temptation island”; e su Mediaset Extra alle 21.45 “Zelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset