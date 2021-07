Tra sport, musica e risate: torna “Calderone”, la rassegna teatrale del Comune di Treviolo - BergamoNews

Storie di sportivi, risate, musica e riflessioni, perché ogni spettacolo porta sempre con sé un messaggio sul quale soffermarsi a pensare.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la storica rassegna teatrale “Calderone”, proposta dal Comune di Treviolo, assessorato alla Cultura e Biblioteca, che nel 2021 si chiamerà “Summer Theatre” per ricollegarsi alla “Summer School” per amministratori, un’iniziativa di richiamo nazionale promossa dall’Amministrazione che si terrà dal 22 al 24 agosto a San Pellegrino Terme.

Martedì 29 giugno c’è stata la presentazione della rassegna alla presenza della commissione biblioteca e degli attori che porteranno in scena cinque spettacoli nel giardino della Lanfranco da Albegno di Treviolo. “La prenotazione è obbligatoria – spiega l’assessore alla Biblioteca e Cultura Marta Piarulli -. I posti sono ancora contingentati anche se quest’anno abbiamo maggiori certezze rispetto al 2020. Invito tutti a non lasciarsi scoraggiare da questa piccola formalità, alla quale tra l’altro ci siamo abituati, e di partecipare in tanti a queste serate offerte gratuitamente dal Comune. Un modo per tornare a vivere, per stare insieme, per sostenere gli artisti e la cultura”. In caso di pioggia gli spettacoli verranno spostati all’interno della biblioteca ma saranno accessibili solamente alle prime trenta persone che hanno prenotato.

Si parte il 10 luglio con la storia di Alfonsina Strada, raccontata attraverso un monologo da Federica Molteni della compagnia Luna e Gnac: “Questa è una storia di coraggio e determinazione che vede protagonista una donna innamorata della bicicletta fin da bambina. Attraverso questo mezzo Alfonsina trova se stessa”, spiega l’attrice.

Domenica 11 luglio il palco rimarrà vuoto: protagoniste della serata saranno infatti le squadre che si incontreranno nella finale degli Europei, per questo la rassegna farà una pausa.

Lunedì 12 luglio Tiziano Manzini della compagnia Pandemonium proporrà uno spettacolo in dialetto bergamasco dal titolo “Polenta e gregnade”. “Reciterò i versi del poeta Pietro Ruggeri da Stabello – spiega Manzini -, un autore salace, forse poco apprezzato a Bergamo nel suo tempo perché spesso con la sua ironia colpiva anche la chiesa”. L’attore riuscirà a trasformare le poesie in divertimento raccontando di personaggi e situazioni ancora oggi attuali. Il tutto condito da un grande polenta cucinata in un paiolo in tempo reale, che sarà poi servita al pubblico.

Martedì 13 luglio spazio alla musica: Davide Giandrini con la sua chitarra porterà in scena aneddoti e canzoni di due grandi e indimenticati cantautori milanesi: Giorgio Gaber e Enzo Jannacci.

Mercoledì 14 si parlerà d’amore e di coppie imperfette con “L’altra metà della pera”, di e con Alice Bossi e Marco Maitti. “Lo spettacolo si divide in due parti – racconta Alice -. La prima è teorica e vede in scena due sociologi che cercano di rispondere al quesito: “Esiste l’anima gemella?”. La seconda è un esperimento: uomini e donne vengono divisi in cinque macrotipi, ad esempio la mangiauomini, l’insicura, l’influencer, il timido, il maledetto, il nerd e verranno creati cinque appuntamenti al buio con l’aiuto del pubblico. Il risultato è a sorpresa ma sicuramente molto divertente”.

La rassegna teatrale si chiude giovedì 15 con Enzo Valeri Peruta della compagnia La Pulce che, con l’accompagnamento musicale di Pierangelo Frugnoli, racconterà la storia di quattro “Invincibili”. “Sono quattro storie di coraggio, di capacità di lottare, di resilienza e mostrano come lo sport può cambiare e addirittura salvare la vita – spiega l’attore -. Racconterò di Ottavio Bottecchia, campione al Tour de France negli anni ’20 e inviso all’Italia per motivi politici; di Katherine Switzer che corse la maratona di Boston quando ancora era vietata alle donne; di Eugenio Monti, ex sciatore che in seguito ad un infortunio divenne campione di bob e passò alla storia per un incredibile gesto e infine della forza di Yasra Mardini, campionessa di nuoto siriana che, per sfuggire alla guerra, spinse a nuoto il gommone con il quale stava lasciando la sua terra insieme alla famiglia e ad altri migranti attraverso il mar Egeo”.

Per informazioni consultare il sito della biblioteca http://www.rbbg.it/library/ TREVIOLO/, per prenotare inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.treviolo.bg. it

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO