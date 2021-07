Pontirolo, baby gang adesca e rapina con un coltello 19enne: arrestati tre minori - BergamoNews

I Carabinieri di Treviglio hanno arrestato tre minorenni, un ragazzo e due ragazze della Bassa Bergamasca, responsabili di rapina e lesione personale aggravata dall’uso di un coltello, ai danni di un 19enne originario del Marocco di Castel Rozzone.

La vittima, che attraverso Instagram aveva conosciuto e fatto amicizia con una delle due ragazze, senza conoscerne la reale identità, aveva appuntamento in un parco pubblico di Pontirolo Nuovo verso le 22 di lunedì scorso. Sul luogo la ragazza si era presentata insieme ad una coetanea, mentre i due complici erano nascosti dietro ad una siepe.

Le ragazze si erano allontanate con un pretesto, mentre i due sbucavano all’improvviso aggredendo la vittima, afferrandola per il collo e tappandogli naso e bocca per strappandogli di dosso il borsello con il portafogli, il telefono cellulare, le scarpe da ginnastica e cercando di sfilargli anche i pantaloni di marca che indossava.

Per farlo desistere dalla reazione lo minacciavano e ferivano con un coltello, procurandogli una distorsione cervicale ed un taglio alla gamba destra. Impossessatisi della refurtiva e della bicicletta con la quale il giovane aveva raggiunto il parco, i quattro minori fuggivano lasciando la vittima ferita e sconvolta. Il ragazzo si era poi diretto a piedi scalzi verso il centro del paese, dove una persona ha chiamato la Centrale operativa dei Carabinieri di Treviglio attraverso il 112.

I militari della Sezione Radiomobile, inviati sul posto, hanno appreso i fatti dalla vittima, facendola medicare all’ospedale di Treviglio, mettendosi subito alla ricerca della banda, rintracciando un ragazzo e due ragazze, nel frattempo recatisi a casa di una delle due per occultare in cantina la refurtiva. Sono stati inseguito e presto fermati dalle pattuglie delle Stazioni di Fara Gera d’Adda, nel frattempo intervenute.

I rapinatori sono stati condotti in caserma e trattenuti, secondo le indicazioni della Procura della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Brescia, per essere accompagnati al Centro di accoglienza per minorenni di Brescia e di Bologna, in attesa dell’interrogatorio del magistrato minorile. Sono in atto le attività volte ad identificare e rintracciare il quarto ragazzo coinvolto nell’aggressione, ospitato nella cantina all’insaputa del genitore della ragazza.