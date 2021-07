Italia, Svizzera, Ucraina, Danimarca: un atalantino in ogni quarto di finale di Euro 2020 - BergamoNews

Ci sarà un atalantino in ogni quarto di finale di Euro 2020 nelle partite che decideranno le quattro finaliste della competizione. Un risultato incredibile per il club bergamasco, che vanta anche il secondo numero di più alto di giocatori in gol all’Europeo, alle spalle della sola Juventus.

Nei quarti di finale saranno dunque impegnati cinque atalantini e la combinazione del tabellone fa in modo che tutti possano coltivare sogni di semifinale, non dovendo nemmeno scontrarsi tra loro.

Comincerà Freuler, che con la Svizzera affronterà venerdì 2 la Spagna, poi in serata l’Italia di Pessina e Toloi se la vedrà col Belgio. Sabato 3 toccherà alla Danimarca di Maehle provare a superare anche la Repubblica Ceca, poi chiuderà l’Ucraina di Malinovskyi contro l’Inghilterra.

Tutti hanno buone possibilità di poter andare avanti nella competizione. I compiti più duri spettano sicuramente a Pessina e Toloi contro il Belgio di Lukaku e a Malinovskyi, che proverà a fare uno sgambetto all’Inghilterra. Meno complicata, ma comunque molto dura, anche per la Svizzera di Freuler con le Furie Rosse spagnole.

Occasionissima per arrivare tra le prime quattro d’Europa, invece, per Maehle e la Danimarca, che sulla carta hanno la prova meno difficile: con la Repubblica Ceca – che, ricordiamolo, ha comunque eliminato l’Olanda – i danesi partono quasi favoriti.

Matteo Pessina, con l'Italia venerdì sfiderà il Belgio di Lukaku