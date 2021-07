Il bergamasco Francesco Maestri riconfermato alla presidenza di Aia Federchimica - BergamoNews

Dopo un primo positivo triennio alla presidenza di AIA Federchimica, rinnovata fiducia all’ingegnere Francesco Maestri anche per il triennio successivo.

Durante l’Assemblea Annuale di AIA Federchimica, che si è tenuta in modalità online, l’ingegnere Francesco Maestri, Amministratore Delegato di Farmol, una delle più importanti aziende aerosol sul panorama italiano ed europeo, è stato rieletto Presidente di AIA.

L’evento associativo annuale di AIA Federchimica si terrà proprio a Bergamo nel prossimo mese di settembre presso la sede di Confindustria a Kilometro Rosso, con ospiti di rilievo come Carlo Cottarelli, economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia.

L’Associazione Italiana Aerosol (AIA) è stata fondata nel 1963 e, a partire dal 2012, è diventata una delle Associazioni di settore di Federchimica, con lo scopo di promuove la conoscenza e l’immagine complessiva dell’industria italiana dell’aerosol (prodotti principalmente cosmetici, ma anche per i settori home care a pharma, di uso quotidiano in bombolette erogati mediante propellente). AIA attua iniziative rivolte a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti aerosol, con la duplice finalità di tutelare i consumatori e di contribuire allo sviluppo dell’attività del settore. L’ingegnere bergamasco, laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano, con un Dottorato di Ricerca in Chimica Industriale e Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano e

un Master of Business Administration alla SDA Bocconi School of Management di Milano, ricopre dal 2016 il ruolo di Amministratore Delegato dell’orobico Gruppo Farmol, con la

mission di guidare il Gruppo in una fase espansiva volta ad accrescere e consolidare la partnership con multinazionali di primaria importanza dei settori coinvolti.

“Rappresentiamo il 70% del comparto produttivo italiano del settore Aerosol in Italia, e possiamo contare sul coinvolgimento di tutta la filiera produttiva. – spiega l’ingegnere Francesco Maestri -. Quanto abbiamo passato a causa della pandemia ha cambiato anche la percezione del “fare associazione”, dell’essere parte di un gruppo, il contesto attuale ci porta a valorizzare maggiormente il senso di rappresentanza e unione, dando ancora più significato al motto che da qualche anno abbiamo adottato “Da solo sei un’azienda – Insieme siamo una forza. La nostra è una associazione proattiva, predisposta all’ascolto delle necessità delle aziende, e nella quale gli associati si spendono in prima persona per costantemente creare e mantenere ponti di contatto tra l’associazione e il tessuto industriale.”

Gli aspetti programmatici della presidenza di Maestri saranno proprio il rapporto diretto con le aziende associate, che pertanto porteranno in AIA tutto il patrimonio di esperienze, fabbisogni e suggerimenti che rappresentano il punto di partenza a beneficio dell’associazione stessa per concepire nuove iniziative; e un’impronta volta all’innovazione come chiave di competitività, approccio particolarmente importante in una congiuntura socio-economica come quella attuale.