Grande successo a Pila, Mario Campana è campione d'Europa di mountain bike - BergamoNews

Un titolo di prestigio, conquistato con una prova di altissimo livello, utile a sovvertire le gerarchie della vigilia. Arriva da Pila in Valle d’Aosta una splendida notizia per il ciclismo bergamasco: Mario Campana di Gandino è il nuovo Campione d’Europa under 15 di mountain bike nella specialità eliminator.

Alla prova continentale, giunta alla terza edizione, gareggiano atleti delle categorie Allievi ed Esordienti. Sono ammesse le formazioni Nazionali dei vari stati, ma anche rappresentative regionali e di team. Mario ha gareggiato con la maglia della Lombardia, selezionato dal ct Mauro Maffeis ed ha sbaragliato il campo dei nazionali, italiani e stranieri. Una prova di grande spessore per l’atleta della Ciclisti Valgandino, che sta vivendo una stagione in costante crescita. Già ad aprile Campana aveva vinto a Nalles (Bolzano) la Marlene Südtirol Sunshine Race 2021, classica della mountain bike nazionale. Enorme la soddisfazione degli sportivi della Val Gandino, che grazie alla disponibilità del campo d’allenamento di Casnigo hanno visto crescere in questi anni una vera e propria “generazione di piccoli campioni”.

Le soddisfazioni a Pila (dove sono in gara 600 atleti di 30 nazioni) potrebbero non finire qui: nei prossimi giorni, con la maglia del sodalizio presieduto da Sergio Mapelli, saranno in gara anche Elisa Lanfranchi e Carlo della Torre, pronti a confermare gli ottimi piazzamenti stagionali e a dedicare impegno e risultati al compagno Gabriele Canali, vittima di un serio infortunio nella recente gara tricolore di Piazzatorre.