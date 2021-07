Due nuovi orti didattici a Scanzorosciate per il prossimo anno scolastico - BergamoNews

È ormai pronto il primo ciclo di raccolto degli orti didattici realizzati dagli studenti del primo anno del Corso di Formazione Professionale indirizzo agricolo dell’Ente di Formazione Professionale Sacra Famiglia installati nei giardini degli edifici scolastici del nido e dell’infanzia di Negrone e Tribulina.

Il progetto, fortemente voluto dal Comune di Scanzorosciate, finanziato grazie ai fondi ottenuti dalla partecipazione al bando FIEB, Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, ha visto in azione in modo sinergico più professionalità e operatività.

Da un lato in primo piano troviamo vigile e attiva l’alta specializzazione dei formatori dell’Ente di Formazione Professionale Sacra Famiglia e l’operatività concreta degli studenti nella realizzazione degli orti, dall’altra la disponibilità di mettersi in gioco ed essere formati dei docenti delle scuole del nido e dell’infanzia protagoniste del progetto e dei bambini concreti fautori della manutenzione degli orti didattici.

A partire dall’inizio del prossimo anno scolastico, i piccoli, che non vedono l’ora di sporcarsi concretamente le mani, potranno quindi cimentarsi nelle attività legate alla coltivazione diretta: seguiranno tutte le attività di cura delle piante a partire dall’irrigazione, dal tenere pulite le vasche dalle male erbe cosiddette erbacce e dal vedere i frutti del proprio lavoro crescere e raccoglierli.

“Si tratta di attività dal grande valore educativo – spiega l’assessore all’istruzione del Comune di Scanzorosciate Barbara Ghisletti – perché permettono di fare esperienze concrete e avvicinare i bambini alla natura, insegnando loro la cura, il rispetto e la meraviglia della terra e dei frutti che ci regala”.

“Grazie alla competenza dei nostri formatori e alla capacità di fare rete con il territorio abbiamo colto e ci siamo messi a disposizione per questo progetto – spiega Marco Capelli, coordinatore dell’indirizzo agricolo all’Ente di Formazione Professionale Sacra Famiglia – non solo per contribuire insieme al Comune di Scanzorosciate a portare avanti nei più piccoli un’educazione alla biodiversità ma anche per offrire agli studenti del nostro percorso di formazione un’ulteriore attività didattica laboratoriale. Abbiamo realizzato in totale 8 grandi vasche in legno di castagno, che sono state costruite ad hoc nei giardini degli edifici scolastici, per la coltivazione di piante orticole, aromatiche, fiori e erbe officinali e in cui abbiamo piantato il primo ciclo di coltivazioni frutto della semina dei prodotti dei nostri laboratori di orticoltura”.

Già con l’estate sarà possibile vedere i frutti di questa filiera mentre con l’arrivo dell’autunno è già stata prevista la coltivazione di fiori e erbe aromatiche insieme ai bambini così da concludere il percorso di avvio alla cura della realtà dell’orto.

L’orto didattico è stato e sarà anche per i docenti della scuola del nido e dell’infanzia occasione di formazione: Marco Zonca, formatore dell’Ente di Formazione Professionale Sacra Famiglia esperto di agricoltura biologica, li preparerà a guidare i piccoli nell’approccio con questa nuova realtà, che entrerà a far parte della loro routine scolastica quotidiana.

Un progetto sinergico in cui l’attenzione all’ambiente, la formazione su più livelli e l’alta professionalità di coloro che hanno gestito il percorso valorizzano ancora una volta il rispetto e la cultura nei confronti non solo del nostro territorio e della natura ma soprattutto l’attenzione per la crescita e il futuro dei nostri ragazzi.

Per informazioni sul Percorso di Formazione Professionale indirizzo agricolo di EFP Sacra Famiglia: https://www.efpsacrafamiglia.com/dopo-le-medie