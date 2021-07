Covid: a Bergamo isolamento obbligatorio per 288, in Lombardia terapie intensive sotto quota 50 - BergamoNews

Sono 288 le persone in isolamento obbligatorio in provincia di Bergamo perché positive al coronavirus. Altre 98 persone sono in isolamento fiduciario in quanto contatti di persone positive. È quanto si legge nel report di Ats Bergamo aggiornato alle 15 del 30 giugno 2021. Dati che evidenziano l’ulteriore calo delle quarantene.

Scende anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Lombardia: “Sotto quota 50, esattamente 49. Una notizia significativa e importante – scrive il presidente della Regione Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook -. Avanti così – prosegue – con prudenza e ottimismo. I numeri ci stanno dando ragione, le vaccinazioni e i comportamenti virtuosi producono i risultati sperati”.

“Grazie ai protocolli di sicurezza e alla vaccinazione ieri non si sono registrati casi di positivi al Covid nei 18 istituti penitenziari della Regione” fanno sapere dalla Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, sottolineando come, da inizio anno, non ci siano stati decessi dovuti al Covid, mentre i contagiati sono stati da gennaio ad oggi circa il 7% tra i reclusi e poco più del 6% tra il personale penitenziario.