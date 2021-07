Ardesio Night Fair, il mercato serale sbarca nel centro storico del paese - BergamoNews

Prenderà il via la sera di martedì 6 luglio la novità dell’estate ardesiana Ardesio Night Fair, il mercato serale del martedì con intrattenimento musicale e negozi e attività aperte nel centro storico di Ardesio.

L’iniziativa è una proposta della Pro Loco Ardesio in collaborazione con Vivi Ardesio.

Sono sette gli appuntamenti proposti: per quattro martedì sera di luglio (6-13-20 e 27) e tre di agosto (10-17 e 24), dalle 18 alle 22.30 nel centro storico del paese dell’alta Val Seriana ci sarà il mercato con diversi banchetti ma anche negozi e attività del centro aperte. Abbigliamento per adulti, giochi e abbigliamento per bambini, calze e calzature, borse e accessori, artigianato, food & drink, bar, ristoranti e pizzerie, tabacchi, edicola e cartoleria: un’occasione per passeggiare tra le vie e le piazze del centro storico, e con tranquillità godersi lo shopping serale, all’aperto, e l’intrattenimento musicale.

“Ardesio Night Fair è la novità dell’estate ardesiana 2021 – spiega il presidente della Pro Loco Ardesio Gabriele Delbono -. Una scommessa per il nostro gruppo che in sinergia con Vivi Ardesio si è voluto lanciare in questa nuova proposta. L’iniziativa ha l’obiettivo di animare le serate nel nostro paese, ed è una proposta rivolta non solo ai cittadini ardesiani e ai nostri turisti ma anche a quanti si trovano nei comuni limitrofi. Ci saranno diversi banchetti per le vie del centro ma anche i negozi aperti e le attività e intrattenimento musicale. Confidiamo che la proposta abbia successo e piaccia a cittadini e turisti”.