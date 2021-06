Tradizioni, nuove tendenze, aneddoti e cultura: la Lombardia si racconta su TikTok - BergamoNews

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali – arriva alla decima tappa: la Lombardia, terra dalle svariate sfaccettature e per tutti i gusti, ricca di borghi storici con atmosfere senza tempo, città cosmopolite e un invidiabile patrimonio di arte, natura e sapori.

La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia, #TikTokLombardia.

Ti Racconto l’Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Lombarda è anche la creator Martina Socrate (@martinasocrate), una dei 4 ambassador del progetto #tiraccontolitalia che, di settimana in settimana, racconta le regioni italiane, con la simpatia e la gioia che la contraddistinguono. Con oltre 1 milione di follower su TikTok, Martina continua ad intrattenere la community con video simpatici e perfette interpretazioni, coinvolgendo spesso anche la sua famiglia.

La community lombarda su TikTok

TikTok è una piattaforma per tutti (dai 13 anni in su) e vanta una community eterogenea per interessi, età e contenuti. La community lombarda riflette le differenze della più ampia community italiana: troviamo, per esempio, nipoti e nonni, chef, appassionati di calcio e di make-up ma anche tanti professori e ragazzi pronti a dare consigli e piccole medie imprese che hanno scelto la piattaforma per farsi conoscere.

Tra le storie di famiglia quella di Elisa Confalonieri (@elisa.confalonieri) e suo Nonno Mario, che raccontano il loro speciale rapporto di complicità e affetto e Cassandra e Melissa Tejada, conosciute come Kessy e Mely (@kessyemely), due gemelle Milanesi doc di origini peruviane, che hanno conquistato milioni di follower grazie alla loro spontaneità e al loro modo di fare.

Video in cucina con Rafael Nistor (@rafael.nistor) – il suo Ottimo alla fine di ogni video raggiunge oltre 6 milioni di persone – e Massimiliano Lava (@chefmassimiliano) che lancia e accetta sfide culinarie di diverso tipo.

Non mancano poi creator con tanto senso dell’umorismo e la capacità di ridere e far ridere, come Daniele Davì (@danieledavi), che ricrea con ironia delle situazioni quotidiane, Mattia Stanga (@mattiastanga), che grazie alle imitazioni ha raggiunto in pochissimo tempo più di 920k follower e Matteo Enrico (@mattenry.raw), che alterna video comedy e scherzi a consigli tech, recensioni di prodotti e tanto altro.

Per gli amanti dello sport, su TikTok ci sono i creator Ivan Squillaci (@_sg_soccer), mental coach, maestro di tecnica calcistica e motivatore sportivo, e il fitness coach Gabriele Bonn (@gabrielebonn). Il mondo lifestyle, moda e bellezza, è rappresentato da Beatrice Gherardini (@beatricegherardini), che condivide tutorial fashion e beauty semplici e replicabili, Giulia D’Aloia, che su TikTok esprime la sua creatività recitando e interpretando ruoli femminili, storici, tratti da serie TV o inventati, Sofia Pannilini (@zof), assistente di volo che parla della sua più grande passione, viaggiare.

C’è chi racconta su TikTok come ha trasformato una passione in un lavoro a tempo pieno e, grazie alla piattaforma, fa conoscere ad un numero sempre crescente di persone il proprio brand come Federica Pessina (@federicapessina), che crea capi e accessori super colorati; EVE1 (@eve1.official) – brand di upcycled fashion creato da Sofia Fisicaro, giovane studentessa che ha ridato vita a capi di scarto trasformandoli in preziosi accessori per i capelli, e Daniele Amato (@amatodanieleofficial) – che orgogliosamente rappresenta la settima generazione di artigiani, designer di borse iconiche, accessori e calzature, tutte rigorosamente fatti a mano in pelle e tessuti italiani.

Sono poi tantissimi i creator lombardi che condividono le loro conoscenze con l’hashtag #ImparaConTikTok, il filone di contenuti educativi con oltre 13 miliardi di visualizzazioni. C’è La setta dei poeti estinti (@lasettadeipoetiestinti), Emilio e Mara con successo diffondono contenuti letterari, Benedetta Santini (@filosofia.e.caffeina) invece, spiega pillole di filosofia con esempi vicini alla vita di tutti i giorni, e Nicola Torrisi, aka Befric, che crea contenuti dedicati all’arte della fotografia dando tante idee per fare foto artistiche.

Invece, per chi vuole imparare l’inglese in modo facile, veloce e divertente non può perdersi le lezioni di Norma Cerletti, meglio conosciuta come Norma’s Teaching, oppure Federico Rognoni (@ronisbooks), che ogni giorno condivide con la community di TikTok contenuti educativi o di attualità e curiosità.

Anche alcuni artisti famosi del panorama musicale italiano come Ghali, Mahmood, Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo, Mr.Rain e Irama sono su TikTok e qui si mostrano in vesti inedite regalando ai fan contenuti extra e retroscena della loro musica.

Una regioni tutti gusti: dalle Alpi alla campagna, dalle città d’arte ai piccoli borghi, la Lombardia si racconta su TikTok

La Lombardia è per tutti i gusti. Oltre al suo capoluogo, Milano con i 10 posti da non perdersi e la chiesa con le pareti di teschi, altri favolosi luoghi attraggono l’attenzione della community, italiana e non, con il loro fascino. Ne è un esempio il lago di Como, e le 5 cose da fare assolutamente per viverlo al meglio senza dimenticare di far tappa in alcune delle ville più belle che si affacciano sulle sue acque lacustri come Villa Carlotta e la Villa del Balbianello, ma anche Sirmione, splendida perla ricca di storia millenaria legata al poeta Catullo e rinomata per il benessere sul lago di Garda. Immancabili anche le Alpi e alcune delle località più celebri come Bormio (magari camminando con lama e alpaca nella neve) e, per i più avventurosi, una gita alla scoperta della nona diga più alta d’Italia situata nel Parco dello Stelvio.

Immancabili anche alcuni luoghi carichi di fascino, mistero e unici: come la Città Fantasma di Consonno – un tempo nota come la Las Vegas della Brianza voluta dal Conte Mario Bagno – e l’Orrido di Bellano, canyon naturale originatosi 5 milioni di anni fa. Ma la Lombardia è da ammirare anche dall’alto, grazie a numerosi punti panoramici che regalano viste mozzafiato su alcuni dei suoi luoghi più iconici.

La Lombardia è anche sinonimo di tradizioni in cucina come il classico e squisito risotto alla milanese con ossobuco. E se il risotto dovesse avanzare, l’ambassador Diletta Secco insegna come utilizzarlo per un piatto antisprechi: il riso al salto.

La colonna sonora

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l’Italia a cui si aggiunge la playlist dedicata #TikTokLombardia. “Oh mia bela Madunina” di Rabagliati, “Luci a San Siro” di Roberto Vecchioni, “Milano” di Lucio Dalla sono alcuni dei grandi classici presenti che si accostano a hit più recenti come “m12ano” dei the Supreme & Mara Sattei e “Milano” di Ghali. Perfette per unire l’anima più storica all’avanguardia che la Lombardia racchiude in sé.

L’evoluzione di TikTok

La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura. La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento – come il filone di contenuti educativi raccolti sotto l’hashtag #ImparaConTikTok con cui apprendere divertendosi che ha superato 13 miliardi di visualizzazioni.

#tiraccontolitalia: il viaggio nelle culture regionali su TikTok

Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana. Tra i protagonisti anche i quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell’Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni.

Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso “Ti Racconto l’Italia”, promosso da TikTok in collaborazione con Nikon. Gli utenti che utilizzeranno l’hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d’eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile .